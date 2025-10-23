23 de octubre de 2025 Inicio
Por qué hay que usar ropa interior roja el 31 de diciembre

Cada fin de año miles de personas eligen prendas rojas para cerrar el año con suerte, pasión y prosperidad, una costumbre con historia y simbolismo.

Por
Una costumbre milenaria

Una costumbre milenaria, que está asociada a la buena suerte y la pasión.

  • La costumbre de usar ropa interior roja tiene orígenes medievales y se expandió con el paso de los siglos.

  • El color rojo está asociado con la pasión, el amor y la buena suerte, tanto en Occidente como en Asia.

  • Se cree que usar estas prendas el 31 de diciembre atrae energía positiva y refuerza la autoestima.

  • Hoy en día, tanto mujeres como hombres participan de este ritual de fin de año, incluso como símbolo de renovación personal.

Cuando se acerca el 31 de diciembre, no faltan los rituales para atraer buena suerte. Comer doce uvas, guardar dinero en el zapato o salir con una valija a la vereda son clásicos que se repiten en muchas casas. Pero hay una tradición que destaca por su toque de misterio y sensualidad: usar ropa interior roja en la última noche del año.

Esta costumbre, que hoy se vive con humor y complicidad, tiene un trasfondo más profundo de lo que muchos imaginan. En pueblos europeos de la Edad Media, el rojo era un color prohibido, vinculado a las brujas y al ocultismo. Sin embargo, algunos comenzaron a usarlo en secreto para atraer fortuna y protección. Con el tiempo, esa práctica se transformó en un símbolo de rebeldía, deseo y prosperidad, y se transmitió de generación en generación.

En Argentina, la tradición sigue vigente y se renueva cada año. Desde principios de diciembre, las tiendas de lencería y las redes sociales comienzan a mostrar sus colecciones en tonos carmesí, con modelos para todos los gustos. Antes era una costumbre femenina, pero hoy también los hombres se suman a la tendencia, buscando empezar el nuevo año con buena energía o, al menos, sin tentar al destino.

El motivo por el que hay que usar ropa interior roja el 31 de diciembre

El rojo no es un color cualquiera. Está cargado de significados que lo convierten en un símbolo poderoso: representa el fuego, la pasión y la vitalidad. Según la psicología del color, también está relacionado con la confianza, la energía y la motivación. En la cultura china, por ejemplo, es el tono que se usa para atraer la buena fortuna y alejar los malos espíritus durante el Año Nuevo Lunar.

En el plano más personal, muchas personas lo asocian con la autoestima y el empoderamiento. Usar una prenda roja, aunque nadie más la vea, puede funcionar como un pequeño ritual de amor propio: una manera de cerrar el año reconociendo lo que uno vale y preparándose para lo que viene. Como señala la psicóloga española Candela Fornieles, “la lencería roja puede ser una herramienta simbólica para reforzar la seguridad y la conexión con la propia sensualidad”.

También hay quienes creen que la magia del ritual solo funciona si la prenda fue regalada. Esa idea, muy extendida en América Latina, se apoya en el concepto de que la energía positiva se multiplica cuando algo se recibe con cariño. Así, los grupos de amigas o parejas suelen intercambiar lencería o boxers rojos como gesto de buena suerte.

Con los años, la tradición se adaptó a los tiempos: se modernizó, se volvió más inclusiva y también más estética. Desde bodys de encaje hasta boxers de algodón, el rojo sigue siendo protagonista del cambio de año. Quizás sea superstición, o tal vez una excusa para empezar el nuevo ciclo con una dosis de color, optimismo y deseo. Pero, por si acaso, más de uno ya tiene lista su prenda roja para despedir el 2025 con estilo y esperanza.

