Por qué hay personas que odian festejar su cumpleaños, según una psicóloga

La especialista explica que evitar festejar el cumpleaños puede basarse en distintas causas. Celebrar en la infancia fortalece la autoestima y las relaciones.

Los festejos infantiles estimulan la creatividad y fortalecen la confianza.

  • Algunas personas evitan festejar su cumpleaños por experiencias negativas o falta de afecto durante la infancia.
  • La psicóloga Vianney Esparza explica que, en muchos casos, este rechazo es una forma de protegerse emocionalmente.
  • También influyen factores como el miedo al paso del tiempo, la comparación social y la ansiedad que genera ser el centro de atención.
  • Celebrar los cumpleaños en la niñez fortalece el autoestima, la creatividad y los vínculos afectivos, por lo que los especialistas recomiendan no dejar pasar la fecha.
Aunque para la mayoría de las personas el cumpleaños es una jornada de alegría y celebración, para otros representa un momento incómodo o incluso angustiante. Algunas prefieren dejar pasar la fecha sin reuniones, regalos ni felicitaciones, algo que puede parecer extraño en una sociedad donde esta ocasión se asocia con felicidad y reconocimiento.

Según la psicóloga Vianney Esparza, este rechazo no suele ser casual. En muchos casos, está vinculado con experiencias de la infancia o con la falta de demostraciones de cariño en etapas tempranas. Quienes no aprendieron a recibir afecto o atención cuando eran pequeños pueden desarrollar, de adultos, un mecanismo de defensa que los lleva a evitar la exposición emocional que implica celebrar su día.

Pero los motivos no siempre son emocionales. El miedo a envejecer, la presión social que generan las redes y la incomodidad de ser el centro de atención también influyen. Para algunos, la celebración provoca ansiedad o incomodidad, especialmente si sienten que no cumplen con las expectativas de los demás o si asocian los festejos con momentos estresantes.

Por qué hay personas a las que no les gusta festejar su cumpleaños

De acuerdo con Esparza, las personas que menos celebran sus cumpleaños son, paradójicamente, las que más lo necesitarían. No haber recibido amor o reconocimiento en la niñez puede generar un patrón emocional en el que el individuo evita cualquier situación donde se sienta vulnerable o observado. “No se trata de la torta o los regalos, sino de lo que simboliza: el afecto y la validación que esa persona percibe del entorno”, explicó la especialista.

El rechazo al festejo también puede tener raíces más profundas. Algunas personas lo asocian con el paso del tiempo y el envejecimiento, mientras que otras lo relacionan con comparaciones constantes con celebraciones ajenas en redes sociales, lo cual refuerza sentimientos de insuficiencia o aislamiento. En otros casos, se evita la fiesta simplemente para escapar del estrés que puede generar organizar o asistir a un evento social.

En la infancia, sin embargo, los cumpleaños cumplen un rol psicológico esencial. Según estudios citados por la especialista, estas celebraciones ayudan a reforzar el sentido de pertenencia, la autoestima y la conexión emocional con la familia. Aunque los niños no siempre recuerdan los detalles, su cerebro asocia esas experiencias con emociones positivas, creando un vínculo entre amor, reconocimiento y felicidad.

Además, investigaciones publicadas por medios especializados como Diario Libre y Exceptional Explorers sostienen que los festejos infantiles estimulan la creatividad, fortalecen la confianza y mejoran las habilidades para resolver problemas. Por eso, Esparza recomienda no dejar pasar estas fechas: “Si tenés hijos, sobrinos o nietos, celebrales el cumpleaños. Es una forma de enseñarles que merecen ser vistos y queridos. Nadie debería llegar a la adultez sin saber manejar un poco de atención”.

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

