Por qué hay personas que odian festejar su cumpleaños, según una psicóloga

Aunque para la mayoría de las personas el cumpleaños es una jornada de alegría y celebración, para otros representa un momento incómodo o incluso angustiante. Algunas prefieren dejar pasar la fecha sin reuniones , regalos ni felicitaciones, algo que puede parecer extraño en una sociedad donde esta ocasión se asocia con felicidad y reconocimiento.

Según la psicóloga Vianney Esparza, este rechazo no suele ser casual. En muchos casos, está vinculado con experiencias de la infancia o con la falta de demostraciones de cariño en etapas tempranas. Quienes no aprendieron a recibir afecto o atención cuando eran pequeños pueden desarrollar, de adultos, un mecanismo de defensa que los lleva a evitar la exposición emocional que implica celebrar su día.

Pero los motivos no siempre son emocionales. El miedo a envejecer, la presión social que generan las redes y la incomodidad de ser el centro de atención también influyen. Para algunos, la celebración provoca ansiedad o incomodidad, especialmente si sienten que no cumplen con las expectativas de los demás o si asocian los festejos con momentos estresantes.

Por qué hay personas a las que no les gusta festejar su cumpleaños

De acuerdo con Esparza, las personas que menos celebran sus cumpleaños son, paradójicamente, las que más lo necesitarían. No haber recibido amor o reconocimiento en la niñez puede generar un patrón emocional en el que el individuo evita cualquier situación donde se sienta vulnerable o observado. “No se trata de la torta o los regalos, sino de lo que simboliza: el afecto y la validación que esa persona percibe del entorno”, explicó la especialista.

El rechazo al festejo también puede tener raíces más profundas. Algunas personas lo asocian con el paso del tiempo y el envejecimiento, mientras que otras lo relacionan con comparaciones constantes con celebraciones ajenas en redes sociales, lo cual refuerza sentimientos de insuficiencia o aislamiento. En otros casos, se evita la fiesta simplemente para escapar del estrés que puede generar organizar o asistir a un evento social.

cumpleaños Freepik

En la infancia, sin embargo, los cumpleaños cumplen un rol psicológico esencial. Según estudios citados por la especialista, estas celebraciones ayudan a reforzar el sentido de pertenencia, la autoestima y la conexión emocional con la familia. Aunque los niños no siempre recuerdan los detalles, su cerebro asocia esas experiencias con emociones positivas, creando un vínculo entre amor, reconocimiento y felicidad.

Además, investigaciones publicadas por medios especializados como Diario Libre y Exceptional Explorers sostienen que los festejos infantiles estimulan la creatividad, fortalecen la confianza y mejoran las habilidades para resolver problemas. Por eso, Esparza recomienda no dejar pasar estas fechas: “Si tenés hijos, sobrinos o nietos, celebrales el cumpleaños. Es una forma de enseñarles que merecen ser vistos y queridos. Nadie debería llegar a la adultez sin saber manejar un poco de atención”.