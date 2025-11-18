18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que lavar el kiwi: es importante incluso si lo pelás

Incorporar frutas variadas es importante para la salud del organismo. Cuál es la forma correcta de consumirlas.

Por
El kiwi tiene grandes beneficios para la salud por su alto contenido de fibra y vitamina C. 

El kiwi tiene grandes beneficios para la salud por su alto contenido de fibra y vitamina C. 

  • El kiwi es una fruta muy nutritiva, rica en Vitamina C, fibra y antioxidantes.
  • Es crucial lavar el kiwi antes de consumirlo, incluso si se va a pelar.
  • El lavado previene la contaminación cruzada de bacterias y patógenos hacia la pulpa.
  • Para lavarlo correctamente, se debe frotar suavemente bajo un chorro de agua fría y luego secar.

Las frutas son pilares fundamentales de una alimentación sana y dieta variada, constituyendo una fuente de vitalidad y bienestar. Estos alimentos tienen grandes aportes nutricionales, repletos de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertos aspectos antes de incorporarlos, para que no resulten perjudiciales para la salud. En ese marco, el kiwi no es la excepción.

Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal.
Te puede interesar:

La rutina de solo 30 minutos con la que vas a tener el abdomen súper marcado

Se trata de una fruta muy nutritiva: fuente excepcional de Vitamina C , rico en fibra y antioxidantes. Dada su piel gruesa y peluda, la mayoría de la gente prefiere pelarla antes de ingerirla. Teniendo en cuenta que van a desechar la cáscara, muchas veces no consideran necesario lavarla. Pero esto resulta un erros, ya que lavar el kiwi es un paso crucial para garantizar la seguridad alimentaria, independientemente de cómo lo vayas a consumir.

Por qué hay que lavar el kiwi

Hay varias razones importantes por las que el lavado de la fruta, incluida la de piel gruesa como el kiwi, es esencial. Existe un riesgo de transferencia de bacterias y patógenos. Cuando cortás o pelás un kiwi sin lavar, las bacterias, pesticidas y suciedad que se encuentran en la superficie de la cáscara pueden transferirse fácilmente al cuchillo, a tus manos y, finalmente, a la pulpa comestible.

Esto se conoce como contaminación cruzada. Patógenos comunes como E. coli o Salmonella pueden estar presentes en la piel y ser arrastrados al interior de la fruta.

KIWI

Además, durante el cultivo, los kiwis son tratados con pesticidas y fungicidas para protegerlos de plagas y enfermedades. Aunque la mayor parte de estos residuos se concentran en la cáscara, una cantidad significativa puede permanecer en la superficie. Lavar la fruta ayuda a reducir la ingesta potencial de estos químicos.

Su característica textura "peluda", es excelente para atrapar suciedad, polvo, tierra, huevos de insectos y otros contaminantes ambientales desde el campo hasta la mesa. Durante su transporte y exhibición es posible que fuera acumulando microorganismos de contacto.

De igual forma, cabe aclarar que la piel del kiwi es perfectamente comestible y contiene una alta concentración de fibra y antioxidantes. Si decidís probar la fruta con cáscara, lo cual es recomendable por sus beneficios nutricionales, lavarla es absolutamente obligatorio.

Cómo lavar el kiwi correctamente

Para minimizar los riesgos y disfrutar de tu kiwi con total seguridad, seguí estos sencillos pasos para un lavado efectivo:

  1. Sostené el kiwi bajo un chorro suave de agua fría del grifo. No es necesario usar jabón o detergente, ya que estos pueden ser absorbidos por la fruta y son difíciles de eliminar completamente.
  2. Rotá la fruta en tus manos mientras la enjuagás para asegurar que el agua toque toda la superficie.
  3. Usá tus dedos o un cepillo para frotar suavemente la piel del kiwi mientras está bajo el agua. Este paso es crucial para remover la capa superficial de bacterias y residuos.
  4. Por último, secá el kiwi completamente con una toalla de papel limpia o un paño de cocina limpio. Este paso es muy importante ya que la humedad residual puede fomentar el crecimiento bacteriano.

Se recomienda lavar la fruta inmediatamente antes de consumirla o prepararla, y hacerlo de forma individual. Si se limpian grandes cantidades de kiwi a la vez, puede que ésta no sea del todo adecuada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es una famosa actriz, quiere tener hijos pero un diagnóstico cambió todos los planes:

Es una famosa actriz, quiere tener hijos pero un diagnóstico cambió todos los planes: qué descubrió

Miles de personas buscan trabajo en Argentina.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

El ritmo de la longevidad se vuelve un reflejo de decisiones diarias.

Estos son los 5 consejos para frenar el envejecimiento según expertos en longevidad

Estos ejercicios se pueden hacer en casa o cualquier espacio reducido.

Los ejercicios de 1 minuto que se pueden hacer en casa y sirven para mejorar la resistencia

La investigación se centró en adultos mayores de distintos países europeos y comparó su estado físico y cognitivo con su nivel de dominio lingüístico.

Un estudio reveló que hablar varios idiomas beneficia a la longevidad: ¿a qué se debe?

El estilo de vida es clave para controlar el colesterol, pero también hay factores genéticos.

Por qué tengo colesterol alto si llevo una vida saludable: las respuestas a este problema

Rating Cero

Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

El futbolista mantiene un litigio con la conductora por la patria potestad de las menores.

Tras desafiar a la Justicia en lo de Susana Giménez, Wanda Nara debe pagar la primer multa millonaria

No me siento famoso, hay gente que me reconoce nomás, confiesa.

Nuketo, el pibe que convirtió las carencias del barrio en un hit viral

El periodista y la joven se mostraron muy juntos y sonrientes entre la multitud de fanáticos.

¡Ya no se ocultan! Matías Martin, con nueva novia en el show de Oasis: la foto que confirma todo

La miniserie española se estrenó el 14 de Noviembre en Netflix. 
play

Está en Netflix y es una serie con una historia realmente conmovedora: te toca el corazón

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia
play

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es tendencia en Netflix

últimas noticias

La Ciudad colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

El Gobierno porteño colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

Hace 24 minutos
Nicolás Maduro y Donald Trump.

Nicolás Maduro afirmó estar dispuesto a dialogar "cara a cara" con Estados Unidos

Hace 29 minutos
Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

Hace 44 minutos
El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

Hace 48 minutos
Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

Hace 1 hora