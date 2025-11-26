Por qué hay personas a las que no les gustan los animales: esto dice la psicología

Es habitual pensar que el amor por las mascotas es algo generalizado, pero no siempre ocurre así. Los motivos detrás de esta situación y por qué no debe ser juzgada, según expertos.

Los animales, especialmente las mascotas como los perros y los gatos, suelen despertar muestras de afecto, ternura y empatía. Pero, a pesar de que esta es la reacción más común, no es la única posible: ¿qué dice la psicología sobre las personas a las que no les gustan los animales?

Este tipo de respuestas suelen generar prejuicios y rechazo entre quienes sí tienen mascotas, más aún si las consideran un miembro de la familia. Sin embargo, según los expertos en comportamiento, no sentir atracción por los animales es una postura perfectamente válida y no debería ser juzgada.

El zoólogo John Bradshaw, uno de los mayores especialistas en la relación entre humanos y mascotas, señaló a The Independent que es muy común suponer que todo el mundo ama a los animales, pero la realidad puede ser otra. "No todas las sociedades tienen una tradición de cuidado de ellos, e incluso en Occidente hay muchas personas que no sienten afinidad", afirmó.

Para la veterinaria y etóloga Carolina Alaguna Cruz, los factores que hacen que a una persona no le gusten los animales tienen mucho que ver con su infancia y el contexto en el que se crió. "Las personas que crecieron rodeadas de naturaleza, con perros y gatos a su alcance y con buenas interacciones con ellos, generalmente son personas que les tienen empatía y los quieren", indicó a El Tiempo.

En cambio, las personas a las que no les gustan las mascotas suelen haber vivido experiencias negativas como ataques, situaciones traumáticas o episodios de agresión, ya sea hacia ellos o hacia un tercero. "Cuando se les trata esa situación, muchas veces la superan y, si bien puede que no adopten un animal, sí empiezan a convivir con ellos", destacó la especialista.

También remarcó que el papel que hayan tenido las mascotas dentro de la vida familiar influirá en la relación que las personas establezcan con ellas de adultos. "Los hijos de papás o mamás a los que no les gustan los animales y que siempre les han dicho que no se les acerquen o no los toquen, es muy posible que crezcan con esa mentalidad", explicó.

Por su parte, el veterinario Guillermo Rico desestimó los prejuicios que rodean este tema. "Yo no hablaría de mejores personas o de que tienen más valores. Que una persona quiera más a los animales que otra o que demuestre más sensibilidad que otra, posiblemente solo significa que es más sensible hacia ese aspecto de la vida, pero no significa que sea mejor persona", sostuvo.

Muchas personas no tienen mascotas porque eligen no asumir esa responsabilidad, evitan la suciedad o simplemente sufren alergias, y eso es válido. Sin embargo, una situación muy diferente es la violencia y la agresión. "Las personas que maltratan a los animales sí tienen mal su escala de valores y no son buenos seres humanos; incluso se les puede catalogar como sociópatas", indicó Rico.