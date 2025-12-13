13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay personas que se parecen físicamente y no tienen vínculo familiar: qué dice la ciencia

Algunas muestran semejanzas físicas llamativas sin tener parentesco. Variantes hereditarias pueden llegar a explicar parte del parecido.

Por
Estos conocimientos permitirían reconstruir rostros a partir de material genético o anticipar rasgos físicos.

Estos conocimientos permitirían reconstruir rostros a partir de material genético o anticipar rasgos físicos.

Family Search
  • Un trabajo científico reciente analizó por qué existen personas casi idénticas entre sí sin compartir parentesco.
  • La investigación comparó rostros, ADN y hábitos para detectar qué elementos coincidían entre estos pares de “dobles”.
  • Los especialistas identificaron variantes genéticas compartidas que explican gran parte de la similitud física.
  • Los hallazgos podrían tener aplicaciones futuras en áreas como la biomedicina y la investigación forense.

La presencia de personas que parecen copias unos de otros sin vínculo familiar es un fenómeno que intriga desde hace décadas. Este comportamiento visual, que suele generar confusiones en la vida cotidiana, empezó a ser estudiado en profundidad para comprender qué mecanismos explican semejanzas tan marcadas.

Te puede interesar:

Video: así fue el violento choque y vuelco en Balvanera

En los últimos años, distintos equipos científicos decidieron analizar de manera sistemática estos casos, apoyándose en tecnología de reconocimiento facial, estudios genéticos y bases de datos internacionales. La aparición de fotos compartidas en redes y plataformas globales hizo más fácil el registro de personas casi idénticas, lo que impulsó nuevas investigaciones sobre estas similitudes.

Los resultados obtenidos muestran conexiones que van más allá de la casualidad y aportan claves que permiten entender cómo ciertas variantes hereditarias pueden generar coincidencias físicas incluso entre desconocidos.

Personas parecidas

Por qué hay personas que se parecen físicamente sin tener vínculo familiar

Una investigación difundida en 2022 por la revista Cell Reports examinó a individuos con rasgos muy parecidos que no compartían parentesco. Para entender la base de estas similitudes, se utilizaron fotografías, estudios genéticos y encuestas biométricas. El trabajo se realizó a partir de la colección fotográfica creada por el artista canadiense François Brunelle, quien retrata “dobles” desde finales de los años noventa.

Los especialistas evaluaron 32 pares de personas con alto parecido mediante algoritmos de reconocimiento facial. La mitad de esos pares fueron identificados como muy similares por los sistemas informáticos, y nueve de ellos mostraron coincidencias genéticas basadas en más de 19.000 variantes analizadas. Además, se registraron puntos en común en características como estatura y peso, y hasta en hábitos y conductas, como el consumo de tabaco o el nivel educativo.

Personas parecidas

El equipo liderado por Manel Esteller, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, señaló que estos individuos compartían ciertos patrones genéticos, aunque diferían en aspectos epigenómicos y en su microbiota. El estudio aclara que la muestra es reducida y mayormente europea, pero sus conclusiones abren puertas a futuras líneas de trabajo.

Los investigadores consideran que estos avances podrían aplicarse a la biomedicina, a estudios evolutivos e incluso a la ciencia forense. En el futuro, estos conocimientos permitirían reconstruir rostros a partir de material genético o anticipar rasgos físicos mediante una simple imagen.

Noticias relacionadas

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

Los detalles sobre el robo más grande que aún no tiene culpables confirmados

Misterio sin resolver: robaron las joyas de la corona de Irlanda y 120 años después aún no se sabe cómo sucedió

play

El hogar del horror en Balcarce: se conocieron nuevos audios aberrantes de maltratos a chicos

play

Choque múltiple, vuelco y dos heridos en Balvanera: el conductor se dio a la fuga

Así quedó uno de los micros de Estudiantes.

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero para la final con Racing

Las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza se encuentran bajo alerta por tormentas. 

Fuertes tormentas, granizo y ráfagas intensas para Buenos Aires: a qué hora llueve este sábado 13 de diciembre

Rating Cero

Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Cuando Disney compró Marvel y todo era posible, de cómic olvidado a película Disney con corazón. Una historia sencilla que llega directa al corazón, el punto de inflexión que acercó Disney a Pixar y una reinvención que superó al cómic original.

Cuál es la película animada de Marvel que llegó a ganar un Oscar y no todos saben que es del estudio

María Becerra no pudo contener las lágrimas durante su primer show en River. 

María Becerra rompió en llanto al cantar junto a J Rei en su show en River: qué pasó

Ángel de Brito confirmó a su nueva panelista.

Ángel de Brito contó quién será la nueva angelita en LAM tras las recientes renuncias

Dos participantes de pelearon en pleno programa.

Escándalo en MasterChef Celebrity: fuerte cruce entre dos participantes en pleno programa

Caponi compartió una foto junto a Diego Cremonesi y comentó que ambos encarnarán a Rambito y Rambón.

La impresionante transformación física de Marco Antonio Caponi para un personaje

últimas noticias

Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Hace 20 minutos
El entorno natural de estos destinos ofrece tranquilidad y mucha relajación.

Escapadas de Buenos Aires: 2 lagunas para visitar en el verano 2026

Hace 33 minutos
Estos conocimientos permitirían reconstruir rostros a partir de material genético o anticipar rasgos físicos.

Por qué hay personas que se parecen físicamente y no tienen vínculo familiar: qué dice la ciencia

Hace 35 minutos
Lamine Yamal supera otra marca histórica en Champions.

Lamine Yamal se rinde al estilo "baggy" con un toque militar que sorprende

Hace 37 minutos
Cuando Disney compró Marvel y todo era posible, de cómic olvidado a película Disney con corazón. Una historia sencilla que llega directa al corazón, el punto de inflexión que acercó Disney a Pixar y una reinvención que superó al cómic original.

Cuál es la película animada de Marvel que llegó a ganar un Oscar y no todos saben que es del estudio

Hace 38 minutos