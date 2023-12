Por qué es tendencia HAARP, la teoría conspirativa tras el temporal

En esta línea usuarios de X vincularon a HAARP con el último temporal en el AMBA ya que advirtieron que recordaron que supuestamente la búsqueda es causar distintos eventos climáticos, como huracanes y en este caso, una fuerte tormenta con intensas ráfagas de viento.

Una de las cuentas de la red social que lo asoció el temporal fue @ianOmarPe, debido a que aseguró que incluso, el proyecto cuenta con instalaciones en la Argentina. "Parece que nadie sabe que hay 2 bases HAARP en las provincias de San Luis, y Mendoza, coincidentemente fue desde ahí se originó la tormenta hacia Buenos Aires", afirmó.

— Omar (@iamOmarPE) December 18, 2023

En tanto, en varias imágenes difundidas en las redes sociales se observaron varios videos de la tormenta, cuyo pico se produjo en la madrugada del domingo, también fueron relacionadas con el Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia.

No obstante, en el sitio de HAARP, se desmintió que el proyecto se utilice para manipular las condiciones climáticas. "Las ondas de radio en los rangos de frecuencia que transmite HAARP no se absorben ni en la troposfera ni en la estratosfera, los dos niveles de la atmósfera que producen el clima de la Tierra. Como no hay interacción, no hay forma de controlar el clima", se aclaró.