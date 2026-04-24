Una práctica viral en redes sociales asegura que la tecnica puede reforzar la seguridad del hogar, pero especialistas explican cuál sería su verdadero efecto y por qué recomiendan otras medidas más eficaces.

Papel de luminio en cerraduras: ¿Por qué hacerlo provoca un gran beneficio y qué consejo tienen los expertos?.

En los últimos meses, en redes sociales comenzó a circular un tip llamativo: envolver las cerraduras de las puertas con papel aluminio para mejorar la seguridad del hogar. ¿Por qué hacerlo provoca un gran beneficio y qué consejo tienen los expertos?

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Según quienes impulsan esta práctica, el metal actuaría como una barrera para bloquear intentos de manipulación externa o interferencias electrónicas.

Sin embargo, especialistas en seguridad doméstica advierten que esta técnica casera no ofrece una protección real frente a intentos de robo y, en algunos casos, incluso puede resultar contraproducente.

La teoría detrás de este método sostiene que el aluminio podría funcionar como una pequeña barrera capaz de reducir señales electromagnéticas alrededor del mecanismo.

Algunas publicaciones aseguran que esto ayudaría a:

impedir una posible clonación electrónica

evitar observaciones del interior del cilindro

dificultar manipulaciones externas rápidas

La explicación se relaciona con el principio de la llamada Jaula de Faraday, un sistema que puede bloquear ciertos campos electromagnéticos cuando está correctamente diseñado.

Aunque la idea ganó popularidad, expertos en cerrajería señalan que esta cobertura no protege contra los métodos de intrusión más comunes. Entre ellos se encuentran:

ganzuado

bumping

perforación del cilindro

rotura mecánica

El aluminio es un material muy delgado que no representa una barrera física capaz de frenar un intento de apertura forzada.