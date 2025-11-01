1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

En medio del paisaje serrano, un curso de agua cristalina y rodeado de naturaleza se consolida como uno de los destinos más sorprendentes del verano cordobés.

Por
Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

  • El río Mano Negra se encuentra en plena zona de las Altas Cumbres, dentro de la Reserva Hídrica Pampa de Achala.
  • Es un lugar ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y trekking.
  • Su acceso se ubica cerca del Parador de Artesanías San Expedito, a pocos kilómetros de Mina Clavero.
  • En el recorrido se pueden observar cóndores, cascadas, formaciones rocosas y ollas naturales.

El turismo nacional ofrece hermosos destinos a lo largo y ancho del país, y la provincia de Córdoba es uno de los más elegidos por sus paisajes serranos, sus pueblos con historia y su variada oferta natural. Entre sus rincones menos conocidos, el río Mano Negra se destaca como un verdadero tesoro escondido en el corazón de las Altas Cumbres.

Dónde queda esta joya turística de nuestro país.
Te puede interesar:

La escapada de Buenos Aires a un pueblito muy chico con una iglesia construida en adobe y madera

Este curso de agua nace en la Reserva Hídrica de la Pampa de Achala, un área protegida que conserva una gran diversidad de flora y fauna autóctona. Allí, entre quebradas, formaciones rocosas y cascadas, el río ofrece postales únicas para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza sin intervención urbana.

Durante el verano, el río Mano Negra se convierte en un punto imperdible para los amantes del turismo aventura. Su entorno invita a realizar caminatas, nadar en ollas naturales o simplemente descansar a la sombra de los árboles serranos, mientras se escucha el sonido del agua que desciende por las piedras.

rio mano negra

Dónde queda el río Mano Negra

El río Mano Negra se encuentra en el corazón de las Altas Cumbres cordobesas, dentro de la Reserva Hídrica Pampa de Achala. El acceso está ubicado a la altura del Parador de Artesanías San Expedito, a unos 80 kilómetros de Villa Carlos Paz y 30 kilómetros de Mina Clavero. Desde el parador, solo se deben recorrer 500 metros a pie para llegar al cauce del río y disfrutar de un entorno natural prácticamente intacto.

Qué puedo hacer en el río Mano Negra

  • Realizar trekking o caminatas guiadas: varias agencias locales ofrecen excursiones de dificultad media, ideales para quienes disfrutan del senderismo en paisajes serranos.
  • Observar la fauna autóctona, especialmente cóndores andinos que suelen sobrevolar la zona.
  • Bañarse en ollitas naturales y disfrutar del agua cristalina que forma pequeñas cascadas y pozones entre las rocas.
rio mano negra 2
  • Fotografiar los paisajes del valle y las formaciones geológicas únicas del lugar.
  • Descansar junto al río, en un entorno de silencio y aire puro, ideal para una jornada de relax o picnic.

Cómo llegar al río Mano Negra

Para llegar al río Mano Negra desde Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta la ciudad de Córdoba capital y luego continuar por la Ruta Provincial E34, conocida como el Camino de las Altas Cumbres. Tras pasar por el Parador de Artesanías San Expedito, se puede dejar el vehículo en la zona habilitada y recorrer a pie los 500 metros que separan el camino del río. El trayecto total en auto desde Buenos Aires es de aproximadamente 9 horas, y el último tramo ofrece vistas panorámicas imponentes de las sierras cordobesas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En los meses de diciembre a marzo, las playas lucen su mejor versión.

Con acantilados y un mar cristalino: cuál es la playa de Brasil que está cerca de Argentina y es ideal para visitar en 2026

Entre quebradas y farallones, este rincón de Argentina se consolida como una joya imperdible para el turismo de aventura.

Turismo en Argentina: el salto de agua increíble que casi nadie conoce

Navegar por Buenos Aires se convirtió en una forma única de conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Conocer Buenos Aires en barco: cuáles son los mejores planes y qué recorridos se pueden hacer

En Córdoba se encuentra un balneario natural poco conocido ideal para pasar los días de calor.

Viajar a Córdoba: el balneario natural poco concurrido con una cascada impactante

La relación entre este pueblo y un célebre escritor argentino.

La escapada cerca de Buenos Aires a un paraje rural de 200 habitantes que tiene mucha historia

El paraje se encuentra en San Luis, a pocos kilómetros de El Trapiche.

Turismo en Argentina: el destino con un río atrapado entre las piedras para disfrutar el verano

Rating Cero

Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix
play

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

últimas noticias

La Roca junto a Rubén.

Un cambio real: la historia de superación de Rubén Pantano

Hace 7 minutos
Continúa el escádalo en San Lorenzo.

Crisis institucional de San Lorenzo: reunión en AFA del arco político terminó en escándalo

Hace 17 minutos
Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron en 2017.

Cómo surgió el amor entre el futuro Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de Los Leones

Hace 25 minutos
Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

Hace 34 minutos
Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Hace 35 minutos