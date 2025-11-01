Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

El río Mano Negra se encuentra en plena zona de las Altas Cumbres, dentro de la Reserva Hídrica Pampa de Achala.

Es un lugar ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y trekking.

Su acceso se ubica cerca del Parador de Artesanías San Expedito, a pocos kilómetros de Mina Clavero.

En el recorrido se pueden observar cóndores, cascadas, formaciones rocosas y ollas naturales. El turismo nacional ofrece hermosos destinos a lo largo y ancho del país, y la provincia de Córdoba es uno de los más elegidos por sus paisajes serranos, sus pueblos con historia y su variada oferta natural. Entre sus rincones menos conocidos, el río Mano Negra se destaca como un verdadero tesoro escondido en el corazón de las Altas Cumbres.

Este curso de agua nace en la Reserva Hídrica de la Pampa de Achala, un área protegida que conserva una gran diversidad de flora y fauna autóctona. Allí, entre quebradas, formaciones rocosas y cascadas, el río ofrece postales únicas para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza sin intervención urbana.

Durante el verano, el río Mano Negra se convierte en un punto imperdible para los amantes del turismo aventura. Su entorno invita a realizar caminatas, nadar en ollas naturales o simplemente descansar a la sombra de los árboles serranos, mientras se escucha el sonido del agua que desciende por las piedras.

rio mano negra Dónde queda el río Mano Negra El río Mano Negra se encuentra en el corazón de las Altas Cumbres cordobesas, dentro de la Reserva Hídrica Pampa de Achala. El acceso está ubicado a la altura del Parador de Artesanías San Expedito, a unos 80 kilómetros de Villa Carlos Paz y 30 kilómetros de Mina Clavero. Desde el parador, solo se deben recorrer 500 metros a pie para llegar al cauce del río y disfrutar de un entorno natural prácticamente intacto.

Qué puedo hacer en el río Mano Negra Realizar trekking o caminatas guiadas : varias agencias locales ofrecen excursiones de dificultad media, ideales para quienes disfrutan del senderismo en paisajes serranos.

: varias agencias locales ofrecen excursiones de dificultad media, ideales para quienes disfrutan del senderismo en paisajes serranos. Observar la fauna autóctona , especialmente cóndores andinos que suelen sobrevolar la zona.

, especialmente cóndores andinos que suelen sobrevolar la zona. Bañarse en ollitas naturales y disfrutar del agua cristalina que forma pequeñas cascadas y pozones entre las rocas. rio mano negra 2 Fotografiar los paisajes del valle y las formaciones geológicas únicas del lugar.

del valle y las formaciones geológicas únicas del lugar. Descansar junto al río, en un entorno de silencio y aire puro, ideal para una jornada de relax o picnic. Cómo llegar al río Mano Negra Para llegar al río Mano Negra desde Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta la ciudad de Córdoba capital y luego continuar por la Ruta Provincial E34, conocida como el Camino de las Altas Cumbres. Tras pasar por el Parador de Artesanías San Expedito, se puede dejar el vehículo en la zona habilitada y recorrer a pie los 500 metros que separan el camino del río. El trayecto total en auto desde Buenos Aires es de aproximadamente 9 horas, y el último tramo ofrece vistas panorámicas imponentes de las sierras cordobesas.