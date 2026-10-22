22 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Un ranking midió la salud de 32 países: en qué lugar quedó Argentina

Se trata de sondeo que consideró el índice de conformidad de 22.500 personas en diferentes continentes. Argentina se ubica por encima de países como Japón y Nueva Zelanda.

Por
El lugar en el que quedó Argentina.

El lugar en el que quedó Argentina.

Un estudio reveló que en Argentina existe un alto nivel de conformidad con los servicios de salud. Así lo revela el Ipsos Health Service Report, un relevamiento realizado a más de 22.500 adultos en 32 países.

Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales
Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Con un 53% de aprobación, Argentina supera en percepción de calidad a vecinos regionales como México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, pero también a potencias desarrolladas como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y Nueva Zelanda.

Aunque la crisis de financiamiento, la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales y la saturación del sistema son moneda corriente, la salud no suele figurar entre las principales preocupaciones cotidianas de los argentinos. La explicación a este fenómeno parece residir en una paradoja: la población sostiene un nivel de conformidad con el servicio superior al del resto de los países de Sudamérica y por encima del promedio global.

El indicador, de carácter subjetivo, evalúa variables como la calidad general de la atención, la confianza, la equidad, la facilidad para conseguir citas médicas y el acceso a farmacias. Mientras el promedio global de satisfacción se situó en el 45%, Argentina quedó ubicada en el puesto 14 de la tabla general, escoltando a un podio integrado por Malasia, Singapur e India.

Aseguran que en Argentina el sistema funciona "a pesar de" en vez de "debido a ".

Aseguran que en Argentina el sistema funciona "a pesar de" en vez de "debido a ".

Record mundial en percepción de desinversión

A nivel global, el envejecimiento poblacional tensiona los sistemas sanitarios: el 64% de los encuestados en el mundo considera que la capacidad instalada está saturada, citando como principales dificultades los tiempos de espera (47%) y la falta de personal médico (43%).

En ese escenario, el caso argentino vuelve a destacar por un contraste severo: si bien la satisfacción supera en nueve puntos la media global, el país lidera a nivel mundial la percepción de “falta de inversión” como el problema prioritario del sistema. Con un 42%, duplica holgadamente el promedio global (20%).

El análisis del informe sugiere que el sistema argentino parecería funcionar “a pesar de” la falta de recursos y no gracias a ellos. Una dinámica sostenida sobre el atraso en los honorarios profesionales, la desactualización de los aranceles prestacionales y el paulatino deterioro en la renovación de la infraestructura y el acceso a la tecnología médica.

Noticias relacionadas

La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

El Papa León XIV saliendo del hospital tras su operación.

La Ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV: habrá cortes de tránsito desde el sábado 24 de octubre

Luis Caputo junto a Ilan Goldfajn en la reunión anual del BID en República Dominicana.

El Gobierno obtuvo una garantía del BID por u$s200 millones para reforzar el sistema eléctrico y evitar cortes

play

Tensión en una comisaría porteña: internos capturaron a dos policías, uno continúa como rehén

La inversión sostenible pierde impulso en el país.

La inversión sostenible pierde impulso en Argentina y el financiamiento bancario cayó 17%

Rating Cero

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

La influencer presentó a su nueva pareja.

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

Luis Ventura explotó contra las críticas a APTRA y apuntó sin filtro contra Damián Rojo: "Se cansó de sacar provecho"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

últimas noticias

Luis Caputo y Federico Furiase.

El secretario de Finanzas negó el atraso cambiario y descartó la volatilidad del dólar en 2027

Hace 7 minutos
El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Hace 10 minutos
La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 29 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 31 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 53 minutos