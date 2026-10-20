Se profundiza la crisis en la mesa política por la demora de los acuerdos con gobernadores

Luis Caputo, Diego Santilli y Patricia Bullrich exigieron avances y “señales claras”. La secretaria general de la Presidencia dice que no habrá definiciones electorales hasta marzo. Según pudo reconstruir C5N, por más de una hora se extendió un acalorado debate entre “acuerdistas” y “duros” por la falta de consenso .

Como si de una familia disfuncional se tratara, todas las semanas la mesa política del gobierno se reúne para analizar cómo resolver los conflictos que ellos mismos se autogeneran. Este martes, sin embargo, la tensión escaló considerablemente por la falta de avances en las negociaciones electorales que el oficialismo mantiene abiertas desde hace meses con los mismos gobernadores a los que necesita, indefectiblemente, pedirles el voto para avanzar en sus sueños legislativos.

De los nueve integrantes que forman parte del convite se desprenden dos bandos claramente marcados y un tercero que oficia como territorio neutral . De un lado, se encuentra la facción más pragmática del órgano gubernamental, donde entienden que los acuerdos con las provincias deben cerrarse más pronto que tarde para garantizar no sólo un marco de orden a la discusión política, sino también un mensaje que permita tener una perspectiva de futuro para los mercados y el Círculo Rojo, que desde hace tiempo exigen movimientos claros para entender hacia dónde va el gobierno además de su intento por asegurar a la reelección de Javier Milei .

Dentro de este grupo se mueven el jefe de gabinete, Diego Santilli , el ministro de Economía, Luis Caputo , la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich y el asesor presidencial, Santiago Caputo . Cada uno con sus argumentos, el cuarteto empieza a mostrar su impaciencia frente a la estrategia de dilatación de las negociaciones que lleva adelante Karina Milei , apoyada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y su armador nacional, Eduardo “Lule” Menem . Para la facción que responde a la secretaria general de la presidencia, las discusiones electorales deben darse recién el próximo año, puesto que entienden que la mejor manera de concertar con los aliados es empujándolos al desgaste y ganarles por cansancio. Y falta de tiempo.

En concreto, la búsqueda del karinismo es consolidar un frente con los oficialismos nacionales que, al igual que ocurrió el año pasado, lleve el nombre del partido violeta y, a su vez, asegurarse la mayor cantidad de nombres propios en las listas territoriales (concejales y legisladores), nacionales (diputados y senadores en las provincias que correspondan) y, en algunas, la propia gobernación. Éste es el caso de Mendoza, donde La Libertad Avanza se mantiene en una guerra fría cada vez menos velada con el gobernador Alfredo Cornejo , quien está negado a aceptar la imposición de la secretaria general de poner a Luis Petri como su sucesor.

El mendocino apuesta entre ungir al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar , el ministro de Gobierno, Natalio Mema o el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , tres nombres ya rechazados por la Casa Rosada, desde donde insisten que llevarán al diputado como candidato, amenazando con la posibilidad de competir con una lista propia si el cacique territorial no cede en su postura. Todavía sin avances, la resolución de esta puja marcará un precedente para el resto de las provincias donde LLA y los oficialismos territoriales quieran acordar.

Ésta táctica, que es la que por ahora se viene imponiendo ya que hasta el momento no se cerró ni un sólo acuerdo con las provincias, es para el grupo de los ex macristas un error político mayúsculo que durante la última reunión que tuvo lugar este martes volvió a ser expuesto. Según pudo reconstruir este medio, por más de una hora se extendió un acalorado debate entre “acuerdistas” y “duros” por la falta de consenso. Testigos del cruce confiaron a este medio que Toto y Bullrich hicieron saber su enojo por los mensajes confusos que se les envían a los gobernadores sobre los arreglos que el gobierno promete pero no concreta.

En este marco, el ministro de Economía, incluso, planteó sobre la mesa la incógnita sobre si el oficialismo efectivamente quiere o no avanzar con estas negociaciones, una duda que hermana a más de un despacho. El Messi de las finanzas, además, advirtió que cerrar las discusiones en marzo es un despropósito, puesto que la dilatación de las mismas empantanan, también, el panorama económico, que más de un funcionario reconoce tambaleante por el avance del conflicto a nivel mundial y la consolidación de Axel Kicillof como candidato presidenciable.

Nueva reunión de Mesa Política encabezada por Karina Milei.

Aunque la estrategia oficial se sostiene en no subir al ring al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el “riesgo kuka” volvió a ser la principal excusa del oficialismo para justificar los malos resultados económicos. Completamente alejado de su rol como ministro de Economía y más aparejado a uno del Interior, Toto hizo particular hincapié en advertir las conflictividades que podría traer para el gobierno si los acuerdos no se cierran este año. “En marzo ya no sirve”, se lo escuchó decir al funcionario, quien puertas adentro se muestra cada vez más preocupado por las inconsistencias en el plan electoral de un gobierno que aspira a ser reelecto pero sin dar ni un sólo guiño económico ni político hacia el afuera.

Sube la tensión entre "palomas" y "halcones"

Luego de la avanzada de las “palomas” acuerdistas, Karina tomó la palabra en nombre de los “halcones” y les aseguró a todos los presentes que se está trabajando para concretar los acuerdos con las provincias, aunque no dio un plazo concreto sobre cuándo se darán. “Todos acordamos en que hay que avanzar pero cuando llega el momento de sentarse con las cartas sobre la mesa no se llega a ningún puerto. Es muy difícil así”, dijo con marcada frustración uno de los integrantes de la mesa política a C5N. Del otro lado del mostrador, en tanto, descansan en que la táctica dará resultados, aunque dejas deslizar cierto resquemor por las dilataciones que, entienden, imponen los gobernadores. “El tango se baila de a dos”, repiten como mantra en el karinismo.

La discusión electoral, que está muy lejos de ser saldada, no fue el único cruce de la tarde. Según pudo reconstruir este medio, Martín Menem y Patricia Bullrich tuvieron un altercado por el llamado “Proyecto Malvinas”, con el que el oficialismo busca profundizar las sanciones a empresas que operen ilegalmente en las islas. Después de varias llamadas provenientes del gobierno estadounidense, que hicieron saber al Ejecutivo nacional su preocupación por la letra chica del proyecto, el riojano está trabajando en la modificación de varios puntos sensibles para lograr la aprobación del mismo en una sesión que tendría lugar la próxima semana en Diputados.

En este marco, la senadora hizo saber su malestar por la iniciativa oficialista y, casi como una premonición de lo que seguramente ocurra en los próximos días en la opinión pública, advirtió que el gobierno se está metiendo en un nuevo problema que podría traer más consecuencias políticas para una gestión amante de los conflictos autogenerados. Según reconstruyeron varias fuentes, el reclamo de la senadora no fue tenido en cuenta y desde el oficialismo aseguran que avanzarán con el tratamiento para el que, dicen, cuentan con el apoyo de todos los bloques aliados y los catorce gobernadores dialoguistas.