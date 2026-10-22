La Aduana de Santiago del Estero secuestró 657 kilos de hojas de coca, valuados en más de $72 millones Estaban ocultas en 33 bultos de mercadería que habían sido retenidos durante controles a un ómnibus de larga distancia, que provenía de la ciudad salteña de Orán con destino a la Ciudad de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Los bultos fueron hallados en controles a un ómnibus de larga distancia.

La Dirección Regional Aduanera Central, a través de la División Aduana de Santiago del Estero, llevó a cabo un procedimiento conjunto con personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en el que se secuestraron 657 kilos de hojas de coca, con un valor estimado de $72.541.000.

El operativo se realizó en el predio del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, en cumplimiento de un oficio judicial emitido por el Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero.

Durante el procedimiento, los funcionarios efectuaron la apertura, verificación física, clasificación y valoración de 33 bultos de mercadería que habían sido retenidos durante controles a un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta Provincial 5, en la localidad de Moreno, Santiago del Estero. El transporte provenía de la ciudad de Orán, Salta, y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.