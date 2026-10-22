Rige una alerta meteorológica amarilla por lluvias y tormentas para 15 provincias de Argentina El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por fuertes precipitaciones acompañadas por granizo y fuerte actividad eléctrica. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el organismo extendió el aviso hasta la tarde/noche. Por Agregar C5N en









En Buenos Aires las lluvias se mantendrán hasta el domingo. Tiempo

Las lluvias no dan tregua en la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas amarillas por viento y tormenta para más de 15 provincias. El mal tiempo se mantendrá durante los próximos días de cara al fin de semana y las temperaturas no superarán los 20 grados de máximas.

Tras las lluvias con intensa actividad eléctrica que afectaron a la provincia de Buenos Aires y gran parte del país continúan activas hasta el domingo al mediodía. "El viernes habrá probabilidad de precipitaciones no fuertes, débiles pero continúas, el sábado también pero de manera continúa", explicó el meteorológico Diego Angeli para la pantalla de C5N.

"En el cierre del día podemos esperar algo intenso", adelantó sobre el transcurso de la jornada del jueves 22 de octubre. En cuanto a las alertas, rige una amarilla por viento para Catamarca, Salta, San Juan, Jujuy y La Rioja por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Cerca del mediodía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta durante la tarde y noche en CABA, que será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Chaco Día por Día Por su parte, en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Códoba, San Luis , Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro rigen alertas amarillas y naranjas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual. Captura del pronóstico extendido para CABA. ¿Cuándo llueve en CABA? El pronóstico extendido del SMN Jueves 22: Máxima de 20 grados y mínima de 15 grados. Madrugada con cielo algo nublado y ráfagas del sudoeste de hasta 50 km/h, dando paso a lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde.

Viernes 23: Máxima de 20 grados y mínima de 15 grados. Se prevén lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde con vientos del este y sudeste, mejorando a cielo nublado hacia la noche.

Sábado 24: Máxima de 19 grados y mínima de 14 grados. Jornada con lluvias aisladas todo el día, vientos del sudeste y ráfagas constantes de entre 42 y 50 km/h.

Domingo 25: Máxima de 17 grados y mínima de 12 grados. Probabilidad de lluvias aisladas en la primera mitad del día, mejorando a cielo parcialmente nublado por la tarde y noche, con vientos moderados del sudeste.