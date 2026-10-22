22 de octubre de 2026 Inicio
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Rige una alerta meteorológica amarilla por lluvias y tormentas para 15 provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por fuertes precipitaciones acompañadas por granizo y fuerte actividad eléctrica. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el organismo extendió el aviso hasta la tarde/noche.

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En Buenos Aires  las lluvias se mantendrán hasta el domingo. 

En Buenos Aires  las lluvias se mantendrán hasta el domingo. 

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Las lluvias no dan tregua en la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas amarillas por viento y tormenta para más de 15 provincias. El mal tiempo se mantendrá durante los próximos días de cara al fin de semana y las temperaturas no superarán los 20 grados de máximas.

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"En el cierre del día podemos esperar algo intenso", adelantó sobre el transcurso de la jornada del jueves 22 de octubre. En cuanto a las alertas, rige una amarilla por viento para Catamarca, Salta, San Juan, Jujuy y La Rioja por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Cerca del mediodía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta durante la tarde y noche en CABA, que será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Por su parte, en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Códoba, San Luis , Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro rigen alertas amarillas y naranjas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual.

Captura del pronóstico extendido para CABA.

Captura del pronóstico extendido para CABA.

¿Cuándo llueve en CABA? El pronóstico extendido del SMN

  • Jueves 22: Máxima de 20 grados y mínima de 15 grados. Madrugada con cielo algo nublado y ráfagas del sudoeste de hasta 50 km/h, dando paso a lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde.

  • Viernes 23: Máxima de 20 grados y mínima de 15 grados. Se prevén lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde con vientos del este y sudeste, mejorando a cielo nublado hacia la noche.

  • Sábado 24: Máxima de 19 grados y mínima de 14 grados. Jornada con lluvias aisladas todo el día, vientos del sudeste y ráfagas constantes de entre 42 y 50 km/h.

  • Domingo 25: Máxima de 17 grados y mínima de 12 grados. Probabilidad de lluvias aisladas en la primera mitad del día, mejorando a cielo parcialmente nublado por la tarde y noche, con vientos moderados del sudeste.

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