Por la crisis, aumentó la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires

En junio se detectaron 1.056 puestos en el distrito porteño, un incremento del 1,3% respecto de mayo y de un 1,8% en relación a junio de 2023. Once y Flores son los barrios más afectados.

Once y Flores son los barrios en los que más se refleja este crecimiento. Seis de las diez cuadras con más puestos se encontraron en Once, mientras que las otras cuatro correspondieron a la A venida Avellaneda. Ese top 10 representó más del 60% de los puestos relevados.

El 78% de estos comercios irregulares corresponden al rubro Indumentaria y calzado. Lo sigue Alimentos y bebidas con el 11,2% del total.

El relevamiento de la CAC se realizó entre el 1 y el 28 de junio de 2024 sobre Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. La muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

Área por área, cuáles son las zonas más afectadas por la venta ilegal