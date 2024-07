"Es una caradura": una vecina de Laudelina habló sobre la tía de Loan y su esposo

A casi un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña en el Paraje Algarrobal en la localidad correntina de 9 de Julio, siguen los testimonios sobre el entorno y la familia del menor. Una vecina de la familia identificada como Mari apuntó contra la tía del niño, Laudelina Peña, y describió: "Creo que por el carácter que no se le movió ni un pelo. Que hable. Ella sabe mucho, es su ahijado y su sobrino". Además, aseguró que "su hija Macarena también sabe mucho".

La vecina remarcó que "las hijas de Laudelina, Camila y Macarena, también mienten. Se cubren, se tapan, saben mucho más de lo que están diciendo, todos los días". Pidió También pidió por la mamá del niño, María Peña: " que que la primera vez que la vio fue cuando llegó a su casa a pedir por la liberación de su esposo, Antonio Benítez, en el santuario que tiene en la casa.

Sobre la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava relató que "era una persona muy dada pero cuando se casó con este hombre (Carlos Pérez) ya no habló con nadie. Nunca tuve trato con él, con ella sí, antes que se case con él".

La vecina pidió que tanto Laudelina, como sus hijas, "cuenten lo que saben". En este sentido, advirtió que Loan tiene que aparecer, y contó su versión: "Yo creo que a la criatura la entregaron. Todos los días la veo a María (Peña) llorando y clamando por su hijo. Que digan qué le hicieron o dónde está el nene".

"En todas las marchas que fuimos pedíamos que salga el comisario (Walter Maciel) y sólo lo hizo a lo último, dos veces. A él no le gustaba que reclamáramos pero es un niño, no un animal", enfatizó. Se refirió al policía detenido como "un hombre serio", "no lo conocía de antes". Agregó: "

Finalmente, Mari destacó que tuvo la intención de hablar con su vecina e integrante del grupo de oración pero que no pudo y después se la llevaron presa. En cuanto a la investigación opinó: "Pido que investiguen porque si seguimos como estamos va a quedar todo en la nada. La gente se cansa porque no hay una noticia que diga cuál es la verdad. A esta altura algunas cosas, como los rastros en el campo, ya se perdieron. Siento una gran tristeza".