25 de marzo de 2026 Inicio
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Escapada distinta cerca de Buenos Aires: un lugar mágico donde se pueden ver flamencos color salmón

Un destino poco conocido sorprende con paisajes de humedales, fauna exótica y actividades al aire libre a pocas horas de la ciudad.

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Los flamencos color salmón son una de las postales más llamativas.
Los flamencos color salmón son una de las postales más llamativas.

  • Melincué tiene una laguna de más de 120 kilómetros cuadrados con gran biodiversidad.

  • Es uno de los pocos lugares donde se pueden ver flamencos de color salmón.

  • Ofrece deportes acuáticos, kayak y recorridos por islas.

  • Está a unos 337 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Melincué se perfila como una escapada distinta cerca de Buenos Aires donde se pueden ver flamencos color salmón. Se trata de un destino natural ubicado en la provincia de Santa Fe que combina paisajes únicos con tranquilidad y que se destaca por su enorme laguna, su biodiversidad y la posibilidad de vivir una experiencia completamente diferente a los clásicos viajes de fin de semana.

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Este pueblo, rodeado por uno de los humedales más importantes de la región, se convirtió en un punto ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano sin viajar grandes distancias. Su principal atractivo es la laguna, que concentra la mayor parte de la vida silvestre y actividades.

En los últimos años, Melincué empezó a ganar protagonismo entre quienes priorizan el turismo de naturaleza. La presencia de flamencos y otras especies, sumado a sus aguas con propiedades particulares, lo posicionan como una alternativa diferente frente a los destinos tradicionales.

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Dónde queda Melincué

Melincué se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe, a aproximadamente 337 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en una zona de llanura donde predominan los humedales y grandes extensiones de agua.

Qué puedo hacer en Melincué

El principal plan en Melincué es disfrutar de la laguna, ya sea a través de caminatas, descanso en la costa o actividades deportivas. Se pueden practicar disciplinas como kitesurf, windsurf y kayak, aprovechando las condiciones del agua y el viento.

Otra opción es recorrer las islas cercanas mediante excursiones o navegaciones. En esos trayectos se pueden observar restos de construcciones antiguas, como un hotel que quedó parcialmente sumergido tras cambios en el nivel del agua. Allí habitan aves migratorias y especies autóctonas que convierten al lugar en un punto ideal para el avistaje.

Además, el destino ofrece experiencias de relax, con baños en la laguna y espacios naturales ideales para desconectar. También hay eventos deportivos que convocan visitantes, como encuentros de kitesurf a nivel nacional. La localidad forma parte de un ecosistema natural que se destaca por su biodiversidad.

Cómo llegar a Melincué

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional 8 hasta la localidad de Hughes y luego continuar por la Ruta Provincial 93 hasta Melincué.

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La laguna Melincué es uno de los principales atractivos naturales del destino.

La laguna Melincué es uno de los principales atractivos naturales del destino.

El trayecto total es de unos 337 kilómetros y se puede realizar en aproximadamente cuatro horas, dependiendo del tránsito. También existe la opción de viajar en ómnibus: hay servicios que parten desde Retiro hacia ciudades cercanas como Venado Tuerto o Firmat, y desde allí se puede completar el último tramo en remís o transporte local hasta Melincué.

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