Ponerle palabras al abuso: cómo la ESI ayuda a detectar la violencia contra menores

Resistida en algunos casos por docentes y familias, la prueba irrefutable a favor de la Educación Sexual Integral es lo que las niñas y niños se animan a decir a partir de lo que aprenden en la escuela. "Luego de la clase, la nena se acercó y contó que sufría abuso por parte de un familiar", señaló una docente.

En defensa de la ESI: la importancia de su aplicación en las escuelas.

La Ley 26.150, que refiere a la Educación Sexual Integral (ESI), cumplirá 20 años el próximo 4 de octubre. En medio de un contexto de quita de derechos y avance contra las políticas de género, la ESI se convirtió en una herramienta prácticamente infalible pese a las críticas y la resistencia de algunos docentes y familias.

La Educación Sexual Integral cumple un rol fundamental no solo para brindar información sobre el cuerpo, los vínculos y la salud, sino también para ayudar a detectar y prevenir situaciones de abuso sexual y cualquier tipo de violencia, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

Especialistas en educación y psicología coinciden en que la aplicación de la ESI en las escuelas permite que los chicos conozcan sus derechos, identifiquen situaciones de riesgo y tengan herramientas necesarias para pedir ayuda.

A través de contenidos adaptados a cada edad y nivel, se trabajan temas como el respeto por el propio cuerpo, los límites personales, el consentimiento y la importancia de acudir a adultos de confianza ante situaciones incómodas. Por ejemplo, la dinámica de obligar a los niños a "guardar secretos" por parte de los agresores, situaciones que provocan miedo y hasta culpa a quienes son vulnerados.

Asimismo, en muchos casos la escuela se convierte en un espacio de contención determinante para detectar señales de alerta. Docentes capacitados en ESI pueden advertir cambios de conducta, de rendimiento escolar, retraimiento, miedo, o comentarios que indiquen que un estudiante podría estar atravesando una situación de violencia o abuso.

ESI La Educación Sexual Integral es ley desde 2006.

Y es más: incluso en edades tempranas, a partir del juego o de la expresión artística como dibujos, es posible que este tipo de situaciones en los niños salgan a la luz.

La implementación de la ESI también favorece la construcción de entornos de confianza. Cuando los temas vinculados al cuerpo, la sexualidad y los vínculos se abordan sin tabúes ni prejuicios, genera que los chicos se sientan en un entorno amigable y se animen a hablar sobre lo que les sucede.

Algo así es lo que ocurrió en una escuela de Villa Adelina, en San Isidro, cuando el cuerpo de docentes advirtió que una de sus alumnas estaba atravesando una situación de abuso. "Nos dimos cuenta del caso después de una clase de ESI centrada en cuidado del cuerpo y la salud. Luego de la clase, la nena se acercó a la docente y le contó que sufría abuso por parte de un familiar", contó una docente a C5N.

Cómo se trabaja la Educación Sexual Integral en las escuelas

Históricamente, la Educación Sexual Integral estuvo vinculada a la ideología "progre" y de izquierda, generando resistencia en los sectores libertarios o más conservadores, que argumentan que la ESI solo enseña a los niños sobre sexualidad.

Como contrapartida, el hecho de que la temática se explique en la escuela también tiene que ver con, de cierto modo, "quitarle el peso a las familias" de hablar sobre estas cuestiones, que muchas veces resultan incómodas y que todavía son tabú.

En esa línea, la docente dio más detalles sobre cómo se aplica la Educación Sexual Integral en los colegios, y explicó que "la ESI se trabaja de forma transversal desde las distintás areas y diferentes ejes. Hay materiales como cuentos, láminas, actividades y recursos a los que pueden acceder los docentes para trabajar en el aula".

ESI La educación sexual integral es un derecho para niñas, niños y adolescentes. Redes Sociales

A la vez, la profesional señaló que hoy en día la Educación Sexual Integral "no sóolo se trabaja desde los contenidos curriculares, sino también en las prácticas cotidianas. Por ejemplo: a la hora de organizar listas y filas sin distinción de género". Y aclaró que, a diferencia de años anteriores, la ESI atraviesa incluso la comunicación, dado que los términos de "padre" y "madre" quedaron prácticamente en desuso y fueron reemplazados por "familia".

Para las especialistas, igualmente, cada comienzo de año funciona como una especie de reinicio: "A las familias se les informa en las reuniones que es un derecho y de qué manera se va a trabajar. Algunas familias lo cuestionan, pero en muy pocos casos".

Cabe destacar que hay docentes especialistas en ESI que no se enfocan en el eje relacionado a la perspectiva de género. Puntualmente, este eje hace hincapié en derribar desigualdades, en pensar en construir oportunidades equitativas, en cuestionar esterotipos, y también rompe la binariedad con la que históricamente se pensó la sociedad.

De todas maneras, los docentes que no optan por la perspectiva de género, prefieren aplicar la ESI partiendo de la premisa de cuidar el cuerpo y la salud, como así también de valorar la afectividad, esto último centrado en resolución de conflictos y expresar emociones.

La especialista, entonces, concluyó en que "la ESI brinda herramientas para vincularse de foma sana, para que los niños y niñas puedan expresar sus emociones, prevenir abusos y distintos tipos de violencia. Además, favorece la convivencia escolar, ya que promueve el concepto de empatía y el de respetar la diversidad".

Cómo es el protocolo ante una denuncia por abuso en las escuelas

En caso de confirmar un caso de violencia o abuso, el protocolo indica que el primer paso es informar al equipo de orientación escolar y al equipo directivo, personas encargadas de comunicarse con el servicio local para hacer la denuncia formal en la Fiscalía, que cuenta con un registro de denuncias derivadas de los establecimientos educativos pero que, según la consulta por parte de C5N, no es de acceso público. La causa, de esta manera, continúa la vía formal en la Justicia.

La mirada de la ESI desde la perspectiva del psicoanálisis

La Educación Sexual Integral, por su transversalidad, es abordada desde distintos ejes, siendo uno de ellos, el del psicoanálisis. En conjunto con las escuelas y las familias, este respaldo permite que los niños, niñas y adolescentes, puedan animarse a verbalizar aquello que los angustia.

"Desde una mirada psicoanalítica, la Educación Sexual Integral (ESI) es valiosa porque permite poner en palabras aquello que, si queda en silencio, suele manifestarse como síntoma, angustia o repetición. El psicoanálisis parte de la idea de que la sexualidad no es solo biológica, sino también psíquica, simbólica y social. De aquí la importancia de la ESI en las escuelas", analizó la LIc. V.V en diálogo con C5N.

"La palabra como elaboración psíquica es un punto fundamental del psicoanálisis. La ESI habilita espacios de palabra y simbolización, permitiendo que niños y adolescentes elaboren preguntas sobre su desarrollo, su cuerpo y sus vínculos", sostuvo.

Para los expertos, "otro aspecto fundamental en el cual la ESI cobra valor es en el cuidado y prevención de los abusos sexuales infantiles". Y enseguida desarrolló: "Hay que tener en cuenta que una gran parte de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares, lo que genera para el niño una contradicción muy grande y una enorme dificultad para comprender qué está sucediendo".

"Espacios como los que propone la ESI en las escuelas muchas veces funcionan como un lugar donde el niño que sufre un abuso puede empezar a comprender algo de lo que le está pasando y encontrar un espacio para nombrarlo, para decirlo y para encontrar un adulto (distinto al de su familia) que lo escuche", enfatizó la Profesora de Enseñanza Media y Superior en Psicología.

De ahí radica la importancia de que los niños conozcan su cuerpo: "Cuando pueden nombrar sus partes, reconocer límites y distinguir situaciones inapropiadas, se fortalecen las posibilidades de pedir ayuda. Desde una lectura psicoanalítica, esto implica brindar herramientas simbólicas para tramitar experiencias difíciles en lugar de quedar atrapados en el silencio".

En la misma línea, la licenciada especificó que "la ESI también permite cuestionar mandatos culturales sobre la masculinidad, la feminidad o la sexualidad que pueden generar sufrimiento psíquico. Al abrir preguntas sobre identidades, deseos y formas de vínculo, se favorece a una construcción subjetiva saludable. Desde la perspectiva lacaniana, el sujeto se constituye en relación con el lenguaje y con los significantes que circulan en la cultura, por lo que espacios institucionales como la escuela cumplen un rol importante en esa construcción".

"En síntesis, desde el psicoanálisis la ESI es valiosa porque introduce palabra, simbolización y mediación cultural en torno a la sexualidad, evitando que esta quede atrapada en la represión, el síntoma, la angustia, el tabú o la desinformación", cerró.

Dónde denunciar violencia familiar y/o sexual

Si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, llamá a la Línea 137 opción 1 o por Whatsapp al 113133100.