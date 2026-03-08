Loto Plus: resultado del sorteo 3863 del sábado 7 de marzo de 2026

Este sábado 7 de marzo de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Este sábado 7 de marzo de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 9
Los números ganadores fueron: 00-10-13-25-33-38
6 aciertos: Vacante Premio: $504.186.697,29.-
5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $17.850.383,10.-
4 aciertos: 361 ganadores. Premio: $3.570.076,62.-
Los números ganadores fueron: 00-18-24-27-31-39
6 aciertos: vacante. Premio: $7.432.006.102,36.-
5 aciertos: 5 ganador. Premio: $17.850.383,10.-
4 aciertos: 329 ganadores. Premio: $3.570.076,62.-
Los números seleccionados fueron: 00-07-08-10-24-31
6 aciertos: vacante. Premio: $1.326.387.224,80.-
Los números ganadores fueron: 07-13-18-20-32-38
5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $45.978.259,50.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 11 de marzo a las 22. POZO ESTIMADO: $28.029.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.