Video: avanzó en una rampa inclinada de un estacionamiento y su auto cayó al vacío

El hecho, que se produjo en Lomas de Zamora, se registró luego de que la conductora del vehículo no advirtiera que la rampa, que conecta dos pisos, se encontraba elevada.

Una mujer protagonizó un insólito hecho en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora cuando avanzó con su vehículo en una rampa en un estacionamiento y el automóvil cayó al vacío , por lo que sufrió serios daños.

El hecho, que se registró el pasado viernes por la mañana pero se viralizó este martes, se produjo después de que la conductora de un vehículo transitó sobre una rampa que conecta dos pisos de un estacionamiento. En ese momento, no advirtió que se encontraba elevada, por lo que su auto cayó.

En un video que se viralizó sobre el suceso, se observa que cuando el vehículo llegó a la última parte de la rampa, rebotó en dos oportunidades y después se precipitó. Luego del hecho, una mujer que se encontraba en el hall del edificio se acercó al auto para fijarse el estado de salud de la conductora, que no sufrió heridas.

Una automovilista encaró una rampa antes de tiempo en un estacionamiento de Lomas de Zamora y cayó con el vehículo desde el primer piso hasta la planta baja. pic.twitter.com/kjLiuHqQcE

En tanto, debido a la situación, otras personas se dirigieron a la zona en la que se produjo el suceso para asistir a la mujer, que se trata de una profesora que acude al lugar para dar clases pero no vive en ese edificio.

Tres adolescentes a bordo de un auto robado intentaron escapar de la Policía de la Ciudad y terminaron chocando contra la ventana de una vivienda en Villa Soldati. Luego, el auto comenzó a incendiarse y los ocupantes tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano con heridas.

El hecho ocurrió a la madrugada del martes luego de que los efectivos de la Comisaría Vecinal 7A detectaran al Citroën C3 Aircross haciendo maniobras raras y circulando a contramano en las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en la zona del sur de Flores, por eso comenzó la persecución.

El auto tenía una alerta por haber sido robado el último sábado y la denuncia había sido radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12.

Embed - CHOQUE y PERSECUCIÓN en VILLA SOLDATI: ESCAPABAN de un RAID DELICTIVO e IMPACTARON contra una CASA

Luego de la persecución que continuó por largas cuadras, el vehículo chocó contra el frente de una casa ubicada en la avenida Rabanal y San Pedrito. Los ocupantes del móvil, que tenían 15, 16 y 17 años, fueron detenidos y lograron salir antes que el auto comience a incendiarse.

Los Bomberos de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar y terminaron con las llamas. El SAME también acudió al lugar para atender a los heridos, quienes fueron custodiados por una custodia policial al hospital Penna luego de sufrir politraumatismos por el impacto.