Nueva York: detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong Se trata de un ciudadano chino que reside en Estados Unidos, que admitió el hecho ante la Justicia. Podría ser condenado a hasta cinco años de prisión. Por







Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong. Redes sociales

Un ciudadano chino que vive en Estados Unidos intentó exportar cerca de 850 tortugas protegidas valoradas en más de u$s1.000.000 desde el país norteamericano a Hong Kong, enviándolas en más de 220 cajas clasificadas como "juguetes de animales de plástico".

El Departamento de Justicia estadounidense expuso que el hombre, que fue identificado como Wei Qiang Lin, reconoció ante un tribunal de Nueva York que buscó traficar las tortugas a través de las cajas. Ahora, se espera que la Justicia defina su situación recién en diciembre, aunque podría ser condenado a hasta cinco años de prisión.

En tal sentido, Lin también exportó otros 11 paquetes con serpientes venenosas y otros reptiles. En tanto, los fiscales advirtieron que las tortugas halladas tienen marcas coloridas, lo que describieron como una "característica preciada" en el mercado de mascotas.