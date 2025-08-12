12 de agosto de 2025 Inicio
Nueva York: detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong

Se trata de un ciudadano chino que reside en Estados Unidos, que admitió el hecho ante la Justicia. Podría ser condenado a hasta cinco años de prisión.

Por
Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong.

Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong.

Un ciudadano chino que vive en Estados Unidos intentó exportar cerca de 850 tortugas protegidas valoradas en más de u$s1.000.000 desde el país norteamericano a Hong Kong, enviándolas en más de 220 cajas clasificadas como "juguetes de animales de plástico".

Una imagen que conmovió al mundo: el colapso de una de las Torres Gemelas.
El Departamento de Justicia estadounidense expuso que el hombre, que fue identificado como Wei Qiang Lin, reconoció ante un tribunal de Nueva York que buscó traficar las tortugas a través de las cajas. Ahora, se espera que la Justicia defina su situación recién en diciembre, aunque podría ser condenado a hasta cinco años de prisión.

En tal sentido, Lin también exportó otros 11 paquetes con serpientes venenosas y otros reptiles. En tanto, los fiscales advirtieron que las tortugas halladas tienen marcas coloridas, lo que describieron como una "característica preciada" en el mercado de mascotas.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres se encuentra a cargo de las especies, cuyo valor de mercado es de u$s1.400.000 millones.

