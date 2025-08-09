9 de agosto de 2025 Inicio
Córdoba: rescataron una mujer desnutrida que era reducida a la servidumbre por su esposo y su hija

El caso fue descubierto a partir de una denuncia anónima, presentada en el Polo de la Mujer, y aseguran que la víctima estaba encerrada y sometida hace casi 20 años en su vivienda.

Denunciaron que la mujer estaba encerrada desde hace 20 años.

Denunciaron que la mujer estaba encerrada desde hace 20 años.

Una mujer de 50 años fue rescatada por la Justicia de Córdoba luego de descubrirse que estaba desnutrida y que había sido reducida a la servidumbre por su esposo y su hija, ambos fueron detenidos luego de una denuncia anónima. Además, otros tres hijos de la víctima fueron imputados.

Te puede interesar:

El caso fue descubierto porque una persona presentó una denuncia en el Polo de la Mujer y aseguraron que permaneció sometida durante 20 años en su vivienda familiar. El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, reveló que la mujer tenía aspecto “de una persona de 80 años”.

Según la primera investigación, la víctima vivía con su esposo y sus hijos, quienes la sometían a golpes y le proporcionaban alimento de manera esporádica. Las uñas de la mujer debieron ser cortadas con una amoladora por el grado de abandono.

Las fuentes judiciales señalaron que la mujer presenta un delicado cuadro físico y psiquiátrico, por eso no le tomaron declaración. Actualmente, está internada en el hospital Arturo Illia de Alta Gracia donde recibe atención médica interdisciplinaria de psiquiatras, psicólogos y médicos clínicos.

El funcionario judicial ordenó la exclusión del hogar y la prohibición de contacto para los acusados. Vecinos del lugar revelaron que hacía más de una década que no veían a la mujer y pensaban que había fallecido.

Según testimonios, el esposo recibía amigos en la vivienda mientras la hija se desempeñaba como empleada municipal. “Hace 10 u 11 años que no la veo, pensé que no salía. No tengo idea si tenía alguna enfermedad”, aseguró un vecino del lugar.

Otro testigo declaró: “Dicen que hace tantos años que está encerrada… pero tiene una nena de 11 años. En algún lado la han atendido”.

