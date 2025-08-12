12 de agosto de 2025 Inicio
El hermano del joven hallado en la casa de Cerati respondió a la acusación de un excompañero: "Que cuente lo que sabe"

Javier Fernández Lima le contestó al hombre que afirmó que su hermano intentó abusarlo. "Lo invito a que hable con la Fiscalía", advirtió.

En diálogo con El Trece, Javier Fernández Lima llamó a que el hombre que acusó a su hermano declare ante la Justicia: "Lo invito a que hable con la Fiscalía y que cuente lo que sabe". Además, afirmó que "todos tienen su derecho a hablar".

En tal sentido, destacó la reacción de los excompañeros de colegio de su hermano: "Es emocionante. Es muy lindo lo que están diciendo, se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada". También remarcaron que lo "apoyaron mucho después de lo que se dijo en esa entrevista".

Los restos de Diego Fernández Lima fueron hallados en la excasa de Cerati.

La repuesta de Fernández Lima se produjo después de que un hombre identificado como Adrián Farías explicara que compartía el secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, con Diego Fernández Lima y Cristian Graf, el principal sospechoso y asegurara que la víctima “era bastante problemático". Sin embargo, lo que más impactó fue lo que reveló luego: "Intentó violarme en el baño del colegio”.

El testimonio requiere ahora ser refrendado ante la Justicia para tener validez formal ya que aún no está incorporado al expediente judicial, debido a que Farías no fue convocado como testigo en la causa que lleva adelante el fiscal Martín López Perrando.

Actualmente, la Justicia avanza con el pedido de un juicio por la verdad, pese a que el crimen ya está prescripto según la legislación vigente. Este nuevo testimonio podría reconfigurar la mirada sobre lo ocurrido y reavivar la necesidad de esclarecerlo ya que agrega otro detalle a los vínculos que tenía la víctima con sus compañeros.

Una amiga del joven hallado en la casa de Cerati habló de la relación con los Graf: "Nunca supe de problemas"

Una mujer amiga de la familia de Diego Fernández Lima, el adolescente cuyos restos fueron encontrados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, afirmó que no se enteró de algún conflicto del joven con Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen.

En diálogo con El Diario, por C5N, la mujer llamada Silvina Pedro expuso que no advirtió ningún enfrentamiento entre Fernández Lima y Graf. "Nunca supe nada de algún problema con la familia Graf. En la libreta que tenía el padre de Diego, no estaba ese nombre", expresó.

En tal sentido, marcó la incertidumbre por el caso y se refirió a la investigación. "No había ningún indicio que marque que no quería volver a su casa. No sé qué pudo haber pasado. No sabemos quiénes son los responsables. La desaparición la tomaban como fuga de hogar. En ese momento, la Policía no tomaba las denuncias como una investigación. Los padres hicieron todo", advirtió en el programa conducido por Daniela Ballester y Julián Guarino.

En tanto, marcó que la madre de Fernández Lima evita enterarse de información sobre el suceso a través de los medios y definió al joven: "La madre no ve tele para no conmocionarse. Diego era amable, amaba el deporte y siempre tenía una sonrisa".

También hizo alusión a su vínculo con el joven: "Hice la primaria con Diego hasta séptimo grado y después nos separamos porque fuimos a distintas secundarias, pero como vivíamos a una cuadra siempre estábamos en contacto y nos cruzábamos. Era una familia divina".

