13 de octubre de 2026 Inicio
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Planeaban un tiroteo en una universidad de Corrientes, el FBI los descubrió y fueron detenidos

Son dos hombres mayores de edad oriundos de Chaco. La agencia estadounidense alertó a las autoridades argentinas por consultas hechas a ChatGPT sobre un ataque armado. Gendarmería allanó una vivienda y secuestró agendas con anotaciones, armas blancas, dinero en efectivo y equipos informáticos.

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Planeaban un tiroteo en una universidad de Corrientes, el FBI los descubrió y fueron detenidos

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en la provincia de Chaco, acusados de planificar un tiroteo masivo en una universidad de Corrientes. La investigación de Gendarmería Nacional comenzó por una alerta del FBI sobre consultas hechas a ChatGPT para preparar el ataque.

Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido este lunes en Lima mientras circulaba bajo una identidad falsa.
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El FBI de Estados Unidos notificó a las autoridades argentinas sobre un usuario de ChatGPT radicado en Presidencia Roque Sáenz Peña. Según el organismo, el hombre había manifestado que tenía armamento y materiales explosivos.

En la advertencia se señalaba que el sospechoso "afirmaba poseer armas, explosivos y municiones junto con un plan detallado para perpetrar un tiroteo masivo en establecimientos educativos locales".

Gendarmería realizó tareas de inteligencia, análisis de direcciones IP y seguimiento de redes sociales. También hizo relevamientos de campo en las inmediaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, en Corrientes. Así identificó una vivienda de la avenida Hipólito Yrigoyen, en Sáenz Peña, vinculada con el principal investigado.

Gendarmería allanó la vivienda y secuestró agendas, armas blancas y equipos informáticos

Con una orden del Juzgado Federal de Garantías, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Sáenz Peña allanó el domicilio. Participaron especialistas de la Sección Explosivos de Gendarmería.

Los efectivos secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas sobre la presunta planificación logística del ataque. También encontraron diez elementos cortopunzantes y herramientas, entre ellos un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos, y un bidón metálico para transportar combustible.

Además, hallaron un libro con simbología nazi, $3.280.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital. Los equipos serán analizados para reconstruir las comunicaciones y las actividades de los sospechosos.

Tras el allanamiento, la Justicia ordenó la detención de los dos hombres, que quedaron a disposición del magistrado. Las autoridades no informaron sus identidades ni la fecha prevista del supuesto atentado. Tampoco precisaron si se hallaron armas de fuego o explosivos.

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