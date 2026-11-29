Se trata de una persona acusada de estar vinculada con ambos crímenes, luego del hallazgo de los cuerpos. Las autoridades también secuestraron teléfonos, balas y otros elementos para sumar a la investigación.

Un hombre fue detenido en la provincia de Entre Ríos como acusado de estar vinculado en el hallazgo de dos personas muertas dentro de un vehículo en el barrio Feria de la Paz. Además, las autoridades incautaron una serie de elementos en el marco de la investigación.

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El arresto ocurrió luego de una serie de operativos llevados a cabo en varios domicilios, en los cuales la Policía realizó 10 allanamientos y secuestró teléfonos, balas, proyectiles de diferentes calibres y una memoria USB de 64GB. También incautaron una motocicleta y encontraron una patente con un casco, además de diferentes repuestos de motos y material ligado a armas de fuego.

En tal sentido, la causa es encabezada por el fiscal Facundo Barbosa , quien la caratuló como doble homicidio agravado. De los operativos formaron parte integrantes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la División Homicidios, seccionales del área, el Comando Radioeléctrico y efectivos de Drogas Peligrosas, entre otras áreas de la Policía de Entre Ríos.

En tanto, las víctimas fueron identificadas como Adrián Esteban Olmedo, de 32 años, y Juan Gabriel Franco, de 24, ambos con heridas de arma de fuego. El jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck, confirmó que ninguno registraba antecedentes penales, según declaraciones que brindó a medios locales.

Schmuck explicó que, tras el hallazgo, efectivos de la División Investigaciones y de la Comisaría Primera llegaron al barrio Feria para iniciar las pericias, reunir testimonios y reconstruir las circunstancias del ataque contra los dos ocupantes del vehículo, además de establecer cómo se produjo la secuencia de disparos.

Río Cuarto: qué se sabe del hallazgo de un árbitro y su madre muertos en una vivienda

Sebastián Arias y su madre, Braulia Liliana Pérez, fueron hallados muertos el jueves 26 de noviembre en la vivienda familiar del barrio Villa Dalcar, en Río Cuarto, cinco días después de que sus allegados perdieran todo contacto con ambos y no volvieran a tener noticias sobre su paradero.

El descubrimiento se produjo cuando la empleada doméstica llegó a la vivienda junto a su esposo, luego de varios intentos de comunicación sin respuesta y de que Arias no le indicara cuándo debía retomar sus tareas. Al ingresar, encontraron los cuerpos en distintos sectores del inmueble y dieron aviso a las autoridades.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Competencia Múltiple 2, que intenta determinar cuándo y cómo ocurrieron los fallecimientos. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y una de las hipótesis apunta a un homicidio seguido de suicidio, aunque no fue confirmada oficialmente hasta ahora.