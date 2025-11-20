20 de noviembre de 2025 Inicio
Escalofriante: se cayó un ascensor de un 12° piso, quedó encerrada y grabó el momento

La joven permaneció 45 minutos acostada sobre el piso del ascensor, esperando que la Policía, los Bomberos y técnicos puedan rescatarla. El dramático momento quedó registrado en un video que grabó y subió a su cuenta de TikTok.

La joven grabó el momento y se volvió viral en redes.

Una joven se subió al ascensor de su edificio, en el piso 12, para bajar a buscar un pedido y vivió una dramática situación al darse cuenta de que, en cuestión de segundos, el aparato comenzó a caer hasta chocar con el subsuelo. La mujer logró grabar un video de su reacción, que se viralizó en redes sociales.

Varios usuarios compartieron y comentaron un video, donde se podía ver a una joven, identificada como Michelle Figueroas, en estado de shock acostada sobre el piso del ascensor contando lo que le pasó. El clip lo subió a su cuenta de TikTok @michifigueroas donde juntó cerca de 3.4 millones de vistas.

En el video ella, entre lágrimas y visiblemente shockeada por la situación, contó que "se cayó el ascensor del edificio, estaba bajando desde el piso 12, desde el 10 empezó a bajar superrápido, chocó con el -1".

"Se sintió un golpe muy fuerte, se rompió el espejo, el techo, por todos lados el ascensor, me golpeé, estoy acostada en el piso porque me duele la columna, estoy esperando que llegue la policía, los bomberos, los técnicos alguien para sacarme, no sé qué hacer", aseguró nerviosa.

El clip dura tan solo unos minutos, donde detalló que ella es médica y se inmovilizó por el dolor que sufría en la zona lumbar y rodillas. "Me hice bosta, el ascensor se hizo bosta y estoy asustada", sentenció.

El video recibió cientos de comentarios, algunos de ellos preocupándose por la salud de la joven y, otros, criticando la acción de grabar en una situación tan difícil. Ella respondió algunos de ellos como "en una situación así de grave, grabar sirve para documentar lo que pasó. Si después lo comparto es decisión mía. No es un problema de las redes, es un problema del ascensor".

También aclaró que "el video lo grabé AYER en el momento que estuve 45 min encerrada y recién hoy decidí compartirlo. Cada uno reacciona distinto en una emergencia, yo intenté mantener la calma como pude porque no sabía cuando iba a salir o si iba a salir caminando. Si a algunos les molesta que yo haya filmado, imagine lo que me molesta a mí que el ascensor haya caído. Cada uno con sus prioridades".

Horas después también subió un video a su cuenta donde explicó la situación con más detalle y contó sobre su estado de salud. Entre el miedo y la incertidumbre, mientras el ascensor caía, atinó "a ponerme espalda contra la pared, lejos de los espejos. En el segundo piso se apaga todo, dejo de ver donde estaba, ahí fue el golpe".

"Atiné a ponerme espalda contra la pared, lejos de los espejos. En el segundo piso se apaga todo, dejo de ver donde estaba, ahí fue el golpe. El golpe fue un estruendo gigante, lo escucharon todos los vecinos", cerró.

El siniestro ocurrió en un edificio ubicado en Chacabuco 600, en Nueva Córdoba durante las primeras horas de la mañana. Según los servicios de emergencia, en comunicación con El Doce TV detallaron que "fuimos al lugar tras recibir una llamada del 911. Llegamos y encontramos a la mujer caída en el piso del ascensor: felizmente no hubo mayores daños ni lesiones".

