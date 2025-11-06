6 de noviembre de 2025 Inicio
Pidieron hasta diez años de prisión para un exjugador de Estudiantes acusado por abuso sexual

Diego García fue procesado en el año 2021 por una jugadora de hockey sobre césped del club, que según la denuncia, abusó de ella en un baño. También solicitaron la detención inmediata en caso de ser declarado culpable.

El futbolista pasó por Talleres y también por Peñarol.

Solicitaron entre ocho y diez años de prisión para Diego García, actual jugador de Peñarol y ex futbolista de Estudiantes de La Plata, acusado por abuso sexual. Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la querella que representa a la denunciante reclamaron que el deportista sea detenido inmediatamente si resulta condenado.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, presidido por el juez Ezequiel Medrano, y atraviesa su fase final con los alegatos de cierre. El fiscal Lucas Domsky pidió una condena de ocho años al considerar probado que García abusó sexualmente de una joven en 2021, en un marco de violencia de género.

Domsky remarcó que la víctima no prestó consentimiento y que el hecho vulneró su libertad sexual. Según su exposición, el futbolista ejerció violencia física y de género al no respetar la voluntad de la denunciante.

De la vereda de enfrente, la defensa del acusado volvió a sostener que la relación fue “consentida” y pidió la absolución de García, apelando al beneficio de la duda. En su última intervención ante el tribunal, el futbolista tomó la palabra para agradecer el respaldo recibido durante el proceso: “Quiero agradecer a los clubes que, pese a esta situación, me permitieron seguir jugando”, expresó.

El caso por el que Diego García fue procesado en 2021

El hecho por el cual se juzga a Diego García ocurrió el 24 de febrero de 2021, durante una reunión de jugadores de Estudiantes de La Plata en una quinta ubicada en la localidad de Abasto.

De acuerdo con la denuncia, una joven de 21 años contó que mientras esperaba para entrar al baño, el futbolista la tomó por la fuerza, ingresó con ella al lugar y cometió el abuso.

Tras conocerse la denuncia, la dirigencia de Estudiantes activó el protocolo institucional de género y decidió apartar a García del plantel profesional.

