24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

En medio de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, advierten por la situación de los prestadores

En una tarde cargada de emociones, Laura Lavega se reunió con Alicia Kirchner en un encuentro que pretendía ser mucho más que simbólico. La fecha cobra relevancia en el marco de la reciente sanción de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, así como en medio de debates agitados sobre el financiamiento del Estado, la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la forma en que todo esto incide sobre los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores sociales.

Por
En medio de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, advierten por la situación de los prestadores

El anuncio formal de una norma, evidentemente no siempre implica alivio inmediato para quienes la necesitan. En los últimos días, la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso y promulgada, pero su ejecución práctica quedó condicionada: el Ejecutivo suspendió su aplicación hasta tanto se definan las partidas presupuestarias específicas para financiarla. Esa decisión convirtió una victoria legislativa y social en una promesa pendiente de presupuesto.

Te puede interesar:

Milei, en la Asamblea General de la ONU: "Las Malvinas permanecen ocupadas ilegalmente"

Este aplazamiento no ocurre en abstracto: se produce en el mismo momento en que el gobierno negocia y suscribe un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional y coloca deuda en mercados internacionales. Para muchas familias que esperaban ya un alivio, esta demora no es menor: prestaciones, pensiones, prestación de servicios, compensaciones a prestadores, todo está condicionando a que exista un financiamiento real.

En medio de este contexto, el encuentro que se concretó hoy a la tarde entre la Referente de la red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, Laura Lavega y su familia, con la Senadora Nacional, Alicia Kirchner, tuvo dos núcleos centrales:

  • La deuda histórica: reconstruyeron cómo, desde la dictadura cívico-militar hasta pasados los años noventa, se fueron arrastrando compromisos externos que terminaron afectando la capacidad del Estado Argentino para satisfacer derechos básicos y como con la llegada de los gobiernos kirchneristas desde 2003 asumieron parte de esa deuda, a menudo bajo críticas, pero también con reclamos de justicia social.

  • El momento presente: la exigencia de que la nueva ley no quede solo en letra muerta. Lavega y Kirchner comparten una mirada fundamental: las familias que no pueden cobrar pensiones, prestadores que ven caer sus aranceles respecto de la inflación, las barreras físicas y de reconocimiento del derecho no pueden seguir esperando. La emergencia es real y la Ley es Urgente.

Soberanía, deuda y consecuencias concretas.

Un elemento que la senadora remarcó con fuerza en la charla fue la deuda con el FMI, y cómo nuevas obligaciones externas, si no se negocian con transparencia, pueden impactar la soberanía del Estado para decidir sus políticas sociales. Algunos puntos clave:

  • La Argentina tiene una deuda con el FMI que no solo es cuantiosa, sino que su pago viene condicionando reformas económicas, ajuste fiscal y exigencias que muchas veces limitan la capacidad de expansión del gasto público social.

  • Cuando el Estado asume compromisos para pagar deuda externa grandes, suele tener menos margen para reasignar fondos hacia sectores vulnerables, como el de discapacidad, o para sostener prestaciones cuyo costo sube con la inflación.

  • En este contexto, políticas sociales emergentes, como la ley de emergencia, quedan en manos de decisiones presupuestarias que dependen de la voluntad política y la capacidad negociadora frente a acreedores externos.

Lo que está pendiente, la emergencia que preocupa:

  • Aunque la ley está firmada, su entrada en vigencia está condicionada: sin presupuesto aprobado que contemple sus requerimientos, sin definición clara de financiamiento, no hay garantía de que las prestaciones se efectivicen.

  • Los prestadores, además, arrastran deudas inflacionarias: los aranceles actuales no cubren los costos reales, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

  • Las familias están en una situación de espera: algunas personas dependen de pensiones no contributivas, otras de prestaciones de salud costosas o de rehabilitación. La dilación en la aplicación afecta derechos fundamentales.

Entre anécdotas de vida, historias de lucha y la urgencia del presente, Laura y Alicia coincidieron en lo esencial: en medio de un contexto desolador, cuando lo institucional y lo civil se encuentran, las luchas se articulan y el compromiso se multiplica. Allí surge una luz de esperanza encarnada en legisladoras que escuchan, observan la realidad y, sobre todo, responden con responsabilidad política e institucional.

No se trata solo de una disputa semántica entre «promulgada» y «vigente»: la distinción importa porque, en contextos de ajuste y negociación con el FMI, la promesa normativa puede quedar subordinada a una restricción presupuestaria que prioriza la estabilización fiscal ante la emergencia social. El resultado es una doble fractura: jurídica —la ley existe pero no se ejecuta plenamente— y social —personas y prestadores sufren la demora en prestaciones y pagos. Entender esa relación permite explicar por qué la discusión sobre la deuda y los nuevos pedidos de préstamo no es un debate técnico distante, sino una decisión política que define quién absorbe el costo del ajuste: los mercados o los sectores más vulnerables.

Por Candela Pérez.

Noticias relacionadas

Espert convocó a la comisión de Presupuesto para organizar el esquema de trabajo.

Diputados empieza a debatir el Presupuesto 2026 en medio del swap con EEUU

Javier Milei junto a Scott Bessent. 

Swap con EEUU: Milei le agradeció a Trump y Scott Bessent por "la confianza en el pueblo argentino"

El Gobierno eliminó regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos.

El Gobierno derogará 71 normas que habilitaban "controles abusivos" y "exigían información innecesaria"

Milei junto a Georgieva.

Javier Milei se reunirá este miércoles con Kristalina Georgieva

Hay malestar en el sector tecnológico por el atraso en los pagos.

Conectar Igualdad: el Gobierno les debe más de u$s50 millones a las empresas proveedoras de notebooks

Piden medidas de alivio fiscal y laboral.

La industria pesquera reclama ser incluida en el esquema de "retenciones cero" que se anunció para el agro

Rating Cero

Jaguar combina espionaje y memoria histórica en una narrativa atrapante.
play

Justicia y espionaje: está en Netflix, tiene seis capítulos y te va a volar la cabeza

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

últimas noticias

play

Para el Gobierno bonaerense, el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "da cuenta de una venganza narco"

Hace 24 minutos
play

Milei, en la Asamblea General de la ONU: "Las Malvinas permanecen ocupadas ilegalmente"

Hace 33 minutos
Existen trucos caseros para hacer que las pestañas crezcan de forma natural sin gastar una fortuna. 

Así podés hacer que crezcan tus pestañas de forma natural sin gastar una fortuna

Hace 1 hora
 Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos.

Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos

Hace 1 hora
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: ¿hay otro día de promoción en septiembre 2025?

Hace 1 hora