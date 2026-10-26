Profundo dolor: murió un actor de 46 años que dejó una huella imborrable en muchas infancias Prestó su voz a decenas de personajes que marcaron una época y dejó una carrera de más de dos décadas. Agregar C5N en









Estuvo a cargo de doblajes de personajes icónicos como Bugs Bunny y el Pato Lucas en su versión moderna.

El mundo de la animación quedó de luto luego de haberse dado a conocer la muerte de Eric Bauza, el actor de doblaje canadiense que dio voz a Bugs Bunny y al Pato Lucas en su versión moderna. Falleció a los 46 años y la noticia la comunicó su familia a través de Instagram. Según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, la causa fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

"Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, falleció repentinamente. Pronto daremos más detalles", expresaron sus allegados en el comunicado. La muerte, ocurrida el domingo, tomó por sorpresa a colegas y seguidores de todo el mundo.

Los homenajes no tardaron en llegar. Jim Cummings, también actor de doblaje y voz de Winnie the Pooh, Tigger y el Demonio de Tasmania, lo describió como "un joven muy amable" y dijo que "no encuentra palabras". El director Adam Rosette escribió en Instagram: "Estoy absolutamente devastado. Eric fue mi primer amigo cuando me mudé a Los Ángeles en 2010. Compartíamos escritorio en un pequeño estudio de animación, dibujando y riendo sin parar. Nunca olvidaré el día que se fue para dedicarse al doblaje a tiempo completo, y verlo convertirse en una auténtica leyenda".

Su último trabajo de gran visibilidad fue la película Coyote vs. Acme, recientemente estrenada, donde prestó su voz a Piolín, Porky Pig, Elmer Fudd y el Gallo Claudio. Además aportó el acento neoyorquino de Bugs Bunny y el característico ceceo del Pato Lucas.

Quién era Eric Bauza Eric Bauza nació el 7 de diciembre de 1979 en Ontario, Canadá, y desde chico sintió una fuerte pasión por la actuación. Se mudó a Estados Unidos para estudiar animación y, en su tiempo libre, hacía trabajos de doblaje. Empezó en la industria como diseñador de personajes para estudios de Hollywood, y según su agencia SBV, fue esa introducción al mundo de la animación la que lo llevó a convertirse en uno de los locutores más solicitados de la ciudad.

Su debut en la pantalla chica fue en 2001 con la serie animada The Ripping Friends. Con los años acumuló más de 400 créditos en estudios como Disney, DreamWorks y Cartoon Network, con papeles en Avatar: La leyenda de Aang, Chowder, Alvin y las ardillas, Scooby-Doo!, Fanboy & Chum Chum y Ben 10. También dio voz al Correcaminos, al Perro Charlie, al Gato con Botas de Las aventuras del Gato con Botas, a Splinter de El origen de las Tortugas Ninja y a Fozzie Bear de Los bebés Muppet. En el cine fue el Pájaro Loco, el General Toad en La película de Super Mario Bros. y participó en Space Jam: A New Legacy. Su trabajo recibió cinco nominaciones a los premios Emmy por Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y Las aventuras del Gato con Botas. Ganó el Emmy a la mejor interpretación de voz en un programa de animación en 2022 por sus papeles en Looney Tunes, y volvió a obtenerlo en 2023 y 2025. Además, consiguió tres Emmy infantiles por Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders y otra vez Looney Tunes Cartoons.