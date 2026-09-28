28 de septiembre de 2026 Inicio
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Cómo será el recorrido de la peregrinación a Luján en 2026

Miles de fieles volverán a recorrer a pie el camino que une Liniers con la Basílica en una nueva edición de la tradicional caminata. El operativo de asistencia y cortes de tránsito acompañará a los peregrinos durante todo el trayecto.

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La peregrinación reúne cada año a jóvenes

La peregrinación reúne cada año a jóvenes, familias y comunidades religiosas.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján ya tiene cronograma confirmado y se realizará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. Miles de fieles volverán a caminar desde el barrio porteño de Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros que une la Ciudad de Buenos Aires con el oeste bonaerense.

Para afrontar estas condiciones, los organizadores recomiendan llevar un piloto o rompevientos impermeable.
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El recorrido seguirá el trazado tradicional y atravesará distintas localidades de la zona oeste del Conurbano antes de llegar a destino. Completarlo a pie demanda un esfuerzo que puede llevar unas 15 horas de caminata, por lo que cada grupo avanza a su propio ritmo y realiza las paradas que necesita a lo largo del camino.

La mayor parte de la travesía transcurre sobre la Ruta Nacional 7, que se transforma en una senda peatonal para el desplazamiento continuo de la multitud. En el camino se van sumando participantes de los distintos partidos que se atraviesan, mientras un amplio operativo de asistencia sanitaria, hidratación y prevención acompaña a la columna de caminantes para garantizar un tránsito seguro.

La edición se desarrollará bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". Desde hace más de cinco décadas, la peregrinación reúne cada año a jóvenes, familias y comunidades religiosas que caminan para agradecer, pedir, cumplir promesas o simplemente compartir el camino en comunidad.

Peregrinación a Luján en 2022.

Peregrinación a Luján en 2022.

Cuándo es la peregrinación a Luján 2026

La salida oficial está programada para el sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana, desde el Santuario de San Cayetano. El operativo general de asistencia y seguridad comenzará a funcionar dos horas antes, a las 8, y el dispositivo de apoyo sanitario y de prevención permanecerá desplegado hasta las 10 de la mañana del domingo 4 de octubre.

No habrá un único horario de partida para los peregrinos. Durante la mañana y buena parte de la tarde del sábado se irán incorporando grupos parroquiales, familias y personas que realizarán el trayecto a distintos ritmos. La llegada a la Basílica será escalonada, desde la madrugada y durante toda la mañana del domingo, según la velocidad de cada grupo.

La celebración central llegará el domingo 4 de octubre a las 7 de la mañana, frente al altar de la Basílica, y estará precedida por una misa nocturna el sábado a las 23.30. La televisión pública acompañará la cobertura de esta tradicional manifestación de fe. La fecha elegida se ubica, además, casi un mes antes de la esperada llegada del papa León XIV a la Argentina.

Recorrido de la peregrinación a Luján 2026

El punto cero de la caminata se sitúa en la calle Cuzco 150, en el barrio de Liniers. Al ingresar a la provincia de Buenos Aires, la trayectoria cruza siete municipios del oeste, entre ellos Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, hasta llegar finalmente a Luján.

Sobre la Ruta Nacional 7 se instalan puestos de asistencia sanitaria y estaciones de hidratación. Para abastecer a la multitud, AySA dispondrá 12 camiones cisterna distribuidos a lo largo del trayecto. Desde la compañía convocaron a los participantes a llevar recipientes propios "con el fin de recargarla en los distintos puestos de hidratación, con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado del medioambiente y promover la reducción del consumo de plásticos".

Para resguardar a los peregrinos, las autoridades de transporte mantendrán cortada la circulación vehicular sobre la traza principal, y toda la logística de seguridad y emergencias será coordinada desde un Centro de Operaciones en la Universidad Nacional de Luján. En la etapa final, el ingreso a la Basílica se realiza por la calle 9 de Julio, casi esquina San Martín, y las autoridades recomiendan visitar la imagen sin demorar la permanencia en las inmediaciones para permitir el flujo constante de quienes continúan llegando.

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