Pensó que sufría sinusitis pero un diagnóstico lo cambió todo: qué pasó

Su experiencia demuestra la importancia de reconocer señales persistentes del cuerpo, realizar análisis a tiempo y seguir las indicaciones médicas para un diagnóstico temprano y tratamiento efectivo.

Breeze Hunter

Breeze Hunter, una estudiante de 22 años, comenzó a sentir dolores de cabeza pero un diagnóstico lo cambió todo. 

  • Breeze Hunter confundió los primeros síntomas de leucemia con sinusitis, lo que retrasó su diagnóstico.
  • Dolores de cabeza persistentes, fatiga intensa y debilidad fueron señales clave que no debía ignorar.
  • Tras análisis de sangre y estudios especializados, se confirmó leucemia mieloide aguda, un tipo agresivo de cáncer de la sangre.
  • Su tratamiento incluyó quimioterapia, radioterapia y trasplante de células madre, logrando una recuperación positiva y dejando un mensaje de prevención y esperanza

Breeze Hunter, una estudiante de 22 años, comenzó a sentir dolores de cabeza y sensación de presión en los oídos durante su semestre universitario. Inicialmente, tanto ella como los médicos asumieron que se trataba de sinusitis pero un diagnóstico lo cambió todo: ¿qué pasó?

Le dieron el alta a la nena herida por la explosión de un experimento en Pergamino

Su historia no solo se volvió viral en redes sociales, sino que también sirve como alerta sobre la importancia de prestar atención a los síntomas persistentes y no subestimarlos.

La experiencia de Hunter pone de relieve la relevancia de poner atención a las sensaciones continuas, como cansancio, migrañas o moretones inexplicables, y de realizar análisis de sangre cuando las afecciones se prolongan o empeoran. También resalta la necesidad de seguir las indicaciones médicas y, si es necesario, buscar segundas opiniones para asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Qué reveló el médico cuando una mujer pensaba que tenía sinusitis

Durante varias semanas, Breeze experimentó señales que fácilmente se podían confundir con dolencias menores, como dolores de cabeza persistentes acompañados de presión en la frente, sensación de líquido en los oídos, que le dificultaba caminar. A pesar de acudir varias veces al médico, los diagnósticos apuntaban a sinusitis. “Me revisaron varias veces y seguían diciendo que era sinusitis. Me mandaban de vuelta a casa”, relató en una entrevista.

En octubre de 2024, tras relatar todos sus síntomas con detalle y insistir en su malestar, los médicos realizaron análisis de sangre. Los resultados mostraron: anemia severa y desbalances en glóbulos blancos y plaquetas, lo que llevo a una intervención médica inmediata

Posteriormente, estudios más avanzados confirmaron la presencia de leucemia mieloide aguda, una forma de cáncer que afecta la producción de células sanguíneas. Breeze inició un tratamiento agresivo en el MD Anderson Cancer Center, que incluyó:

  • Quimioterapia intensiva de siete días, combinada con un fármaco experimental dentro de un ensayo clínico para pacientes con mutación genética KMT2A.
  • Radioterapia, con 11 sesiones para reforzar la eliminación de células cancerígenas.
  • Trasplante de células madre, donde su hermano menor se convirtió en donante compatible.

Hoy la joven continúa con quimioterapia de mantenimiento y mantiene una actitud optimista, alentando a otros a observar cuidadosamente la salud y no subestimar los avisos que da el organismo.

