Peligro en las calles de Laferrere: atropellan a sus víctimas para robarles

Los vecinos denuncian que no es la primera vez que ocurre una situación así. Hay videos que comprueban que hay otras víctimas que fueron atropelladas y luego asaltadas.

Por
Delincuentes anda en un auto rojo con el que atropellan a sus víctimas para robarles
Delincuentes anda en un auto rojo con el que atropellan a sus víctimas para robarles

Los vecinos de Laferrere están viviendo momentos de peligro y preocupación debido a una nueva modalidad por parte de un grupo de delincuentes que atropellan a sus víctimas para terminar robándoles.

El Tribunal consideró que se trató de una venganza contra el hermano de la víctima.
Los vecinos de la zona denuncian que la situación se está volviendo recurrente e incluso hay videos que comprueban que hay otras víctimas que fueron atropelladas y luego asaltadas.

El reciente caso ocurrió este miércoles minutos antes de las 5 en el barrio La Juanita, cuando un joven va caminando por el borde de la calle Da Vinci, cuando por detrás a gran velocidad aparece un auto que va directamente a atacarlo.

El chico voló por el aire y al caer se golpeó la cabeza y la pierna izquierda. Lo más llamativo es que el conductor del vehículo rojo se baja no para socorrerlo, sino para sustraerle sus pertenencias y darse a la fuga.

“Me estaba yendo a trabajar, salí de mi domicilio y fui caminando a tomar el colectivo, fue todo muy rápido: el coche me tocó de atrás, me levantó y caí en la vereda”, relató la secuencia Brian, la víctima en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).

El delincuente se llevó su celular, la billetera y la mochila donde solo tenía la vianda para esa jornada. Además, alcanzaron a sacarle la gorra y las zapatillas. Pero lo más violento ocurrió que luego de escaparse, los ladrones le pisaron la pierna por lo que el joven sufrió un esguince.

Nueva modalidad de inseguridad en Laferrere: atropellan a sus víctimas para robarles

Tras el robo a Brian, los vecinos denuncian que esta modalidad de asalto en Laferrere no es la primera vez que sucede. Sino que también hay otras grabaciones de cámaras de seguridad que también captan la misma secuencia con otras víctimas.

De acuerdo a lo que mostraron en Mañanas Argentinas por C5N, un hombre también va caminando por una calle angosta de tierra y repentinamente aparece un auto también rojo y se nota cómo pega el volantazo, atropellan a la víctima y dos delincuentes descienden del coche para ir a atacarlo.

En una tercera secuencia, es más violenta, ya que la víctima va caminando por la vereda y se ve cómo nuevamente el mismo auto rojo, pero que pasa de largo y se ve cómo cae el hombre al suelo e inmediatamente a cuatro lo agreden violentamente.

