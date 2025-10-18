IR A
Daniela Celis contó que Thiago Medina tiene que aprender a leer y escribir tras el accidente

La exparticipante de Gran Hermano reveló que el padre de sus hijas debe hacer rehabilitación para poder recuperar conocimientos, luego del grave choque en moto que sufrió y lo dejó casi un mes internado.

Daniela acompañará a Thiago en la rehabilitación.

Daniela acompañará a Thiago en la rehabilitación.

Luego de accidente en moto y estar 28 días internado, Thiago Medina volvió a su casa con sus hijas para iniciar su recuperación acompañada de médicos. Sin embargo, Daniela Celis contó que no está del todo curado y debe realizar rehabilitación para volver a aprender y escribir.

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.
Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Cabe destacar que el jugador de Gran Hermano de la edición 2022 se accidentó en moto en Moreno y estuvo casi un mes internado, en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Pero pudo recuperarse y salir. El proceso posterior es complicado porque debe realizar tratamientos médicos.

“Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas. Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”, contó Daniela en Los profesionales de siempre.

thiago medina

Y agregó: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito. Está poniendo todo de su parte”. Pero se mostró feliz con la evolución: “Hoy estoy feliz, estoy contenta. Lo miro a Thiago y me quedo tildada mirándolo y me dice ‘Por qué me miras así’ y le digo ‘Vos no entendés todo lo que pasamos nosotros. Realmente lo veo en casa y no puedo entenderlo, está vivo, está acá y en tiempo en el que ni siquiera pensé tenerlo. Me proyectaba Nav2idad, Año Nuevo con las nenas sin él’”.

También habló de la propuesta de casamiento de Thiago hacia ella en el hospital: "Sí chicos, me lo propuso cuando estaba en terapia intensiva, tenía el efecto de muchas drogas. Lo charlamos. En ese momento digo ‘Wow nunca pensé que me iba a proponer casamiento en terapia intensiva adentro de una camilla’, nos reímos porque estaba la familia de él al lado”.

