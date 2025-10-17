17 de octubre de 2025 Inicio
Triple femicidio en Florencio Varela: indagan a ocho de los nueve detenidos en la causa

Los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli le tomarán declaración indagatoria a los imputados por el crimen de Lara, Brenda y Morena. La causa podría pasar al fuero federal.

Nuevos avances en el marco del triple crimen.

Ocho de los nueve acusados por el violento triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela prestarán declaración indagatoria este viernes en los tribunales de San Justo.

Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, los fiscales que llevan adelante la causa, son quienes estarán a cargo de las audiencias, consideradas clave para avanzar en el esclarecimiento del brutal hecho que ya tiene a nueve detenidos y a otros tres prófugos.

Los imputados que declararán son Lázaro Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, Matías Agustín Ozorio, Celeste Magalí Guerrero, Ariel Giménez, Miguel Silva, Maximiliano Parra y Daniela Ibarra.

La investigación en curso busca esclarecer el crimen de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), tres jóvenes oriundas de La Matanza que desaparecieron el 19 de septiembre tras subir a un vehículo en la zona de La Tablada.

En diálogo con C5N, Daniel Giaquinta, abogado de Celeste Guerrero, desligó a su clienta de toda culpabilidad y explicó que "ella no es responsable de lo que sucedió. En su estado de drogadicción, afecta toda la vida. Se volcó a eso y se enredó... ellos querían la casa para hacer una fiesta y derivó en la horrible tragedia. Nunca fue responsable ni sabía que iba a hacer, esto empezó a colaborar y luego contó todo por sentido común".

En la misma línea, afirmó que "Miguel Jiménez no hizo el pozo, lo trajeron para acomodarlo", y que para él, "era un cabo suelto y planeaban matarlos. Celeste tamién fue un cabo suelto: convivió con el señor peruano y apenas estuvo con la policía ella lo contó, si los mataban no se iba a saber nada de todo esto".

El letrado enfatizó en el hecho de que el móvil principal indicaría que todo se trató de un robo de droga y que se pidió venganza, pero que eso será tarea de la Justicia. Giaquinta también aclaró que la causa podría pasar al fuero federal por este motivo, pero que deberá determinarlo el Ministerio Público Fiscal.

Diego Storto, abogado de Morena, contradijo a Giaquinta y opinó que para él "Celeste formó parte de la escena del crimen".

"La causa completa pasaría al fuero federal en Morón. Está esclarecido quién las mató gracias a la gran tarea de la fiscalía. Pese a los artilugios, el 75% de lo que dijo Celeste, que para mí estuvo adentro, fue así", indicó.

