Luna menguante en Virgo: cómo afecta a todos los signos El cielo invita a poner orden, soltar lo que ya no sirve y tomar decisiones con claridad. Por







La Luna se encuentra en Virgo en fase menguante, invitándonos a poner foco en los detalles.

Hoy, la Luna se encuentra en Virgo en fase menguante, invitándonos a poner foco en los detalles, organizar lo pendiente y reflexionar sobre lo que necesitamos soltar para avanzar. La energía virginiana nos pide orden y claridad, ¿cómo afecta a todos los signos?

La jornada se ve marcada por aspectos que potencian la comunicación, la acción y la visión de futuro: el astro nocturno hace sextil con Mercurio, Marte y Júpiter, mientras que forma trígono con Plutón y Urano. Esta combinación ofrece oportunidades para integrar lógica, intuición y creatividad en la resolución de asuntos pendientes.

Es un momento ideal para revisar, depurar y organizar todo aquello que quedó pendiente. La combinación de análisis, claridad y visión de futuro puede transformar tareas rutinarias en pasos estratégicos hacia tus objetivos. Aprovechá la Luna menguante para soltar lo innecesario y abrir espacio a lo nuevo.

Virgo Finalmente, Virgo y Piscis podrían experimentar novedades económicas, aunque en estos casos el pronóstico es menos preciso en cuanto al tiempo Pexels

Impacto de la Luna menguante en Virgo para cada signo Aries : la Luna sextil a Marte te da impulso para cerrar tareas pendientes y planificar el futuro con estrategia. Es un buen día para poner orden en tu agenda y priorizar lo importante.





: la Luna sextil a Marte te da impulso para cerrar tareas pendientes y planificar el futuro con estrategia. Es un buen día para poner orden en tu agenda y priorizar lo importante. Tauro : la influencia de Mercurio potencia la claridad mental; aprovecha para organizar tus finanzas, revisar documentos o planificar proyectos a largo plazo.





: la influencia de Mercurio potencia la claridad mental; aprovecha para organizar tus finanzas, revisar documentos o planificar proyectos a largo plazo. Géminis : la Luna en sextil a Júpiter abre oportunidades para aprender y conectar con nuevas ideas. Tus conversaciones pueden traer información valiosa y soluciones prácticas.





: la Luna en sextil a Júpiter abre oportunidades para aprender y conectar con nuevas ideas. Tus conversaciones pueden traer información valiosa y soluciones prácticas. Cáncer : los tránsitos a Plutón y Urano favorecen la transformación de hábitos y la liberación de patrones que ya no sirven. Reflexiona sobre lo que querés mantener y lo que conviene dejar ir.





: los tránsitos a Plutón y Urano favorecen la transformación de hábitos y la liberación de patrones que ya no sirven. Reflexiona sobre lo que querés mantener y lo que conviene dejar ir. Leo : es un buen momento para equilibrar tus actividades diarias con tus metas personales. La Luna en Virgo ayuda a poner foco y priorizar lo realmente relevante.





: es un buen momento para equilibrar tus actividades diarias con tus metas personales. La Luna en Virgo ayuda a poner foco y priorizar lo realmente relevante. Virgo : tu vibra se potencia al máximo: claridad mental, eficiencia y productividad acompañan todas tus decisiones. Aprovechá para avanzar en proyectos que requieren precisión.





: tu vibra se potencia al máximo: claridad mental, eficiencia y productividad acompañan todas tus decisiones. Aprovechá para avanzar en proyectos que requieren precisión. Libra : la influencia de Júpiter y Urano favorece la creatividad aplicada a lo práctico. Podés encontrar soluciones innovadoras a problemas cotidianos o laborales.





: la influencia de Júpiter y Urano favorece la creatividad aplicada a lo práctico. Podés encontrar soluciones innovadoras a problemas cotidianos o laborales. Escorpio : el trígono con Plutón potencia la transformación personal y la capacidad de resolver asuntos complejos. Es un día para reorganizar y soltar lo que ya no sirve.





: el trígono con Plutón potencia la transformación personal y la capacidad de resolver asuntos complejos. Es un día para reorganizar y soltar lo que ya no sirve. Sagitario : los sextiles traen armonía entre tu intuición y la lógica. Buen momento para planificar viajes, estudios o proyectos que requieren visión estratégica.





: los sextiles traen armonía entre tu intuición y la lógica. Buen momento para planificar viajes, estudios o proyectos que requieren visión estratégica. Capricornio : la Luna favorece el orden en lo doméstico y laboral. Las relaciones con colegas y familiares se benefician de tu capacidad de análisis y organización.





: la Luna favorece el orden en lo doméstico y laboral. Las relaciones con colegas y familiares se benefician de tu capacidad de análisis y organización. Acuario : los tránsitos a Urano y Plutón estimulan ideas innovadoras. Aprovechá para implementar cambios y mejorar procesos en tu trabajo o en proyectos personales.





: los tránsitos a Urano y Plutón estimulan ideas innovadoras. Aprovechá para implementar cambios y mejorar procesos en tu trabajo o en proyectos personales. Piscis: la energía de Virgo te ayuda a encontrar equilibrio entre lo práctico y lo emocional. Reflexioná sobre hábitos y rutinas que necesitan ajustes para sentirte más ligero.