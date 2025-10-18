Luna menguante en Virgo: cómo afecta a todos los signos

Hoy, la Luna se encuentra en Virgo en fase menguante, invitándonos a poner foco en los detalles, organizar lo pendiente y reflexionar sobre lo que necesitamos soltar para avanzar. La energía virginiana nos pide orden y claridad, ¿cómo afecta a todos los signos?
La jornada se ve marcada por aspectos que potencian la comunicación, la acción y la visión de futuro: el astro nocturno hace sextil con Mercurio, Marte y Júpiter, mientras que forma trígono con Plutón y Urano. Esta combinación ofrece oportunidades para integrar lógica, intuición y creatividad en la resolución de asuntos pendientes.
Es un momento ideal para revisar, depurar y organizar todo aquello que quedó pendiente. La combinación de análisis, claridad y visión de futuro puede transformar tareas rutinarias en pasos estratégicos hacia tus objetivos. Aprovechá la Luna menguante para soltar lo innecesario y abrir espacio a lo nuevo.