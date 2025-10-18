18 de octubre de 2025 Inicio
Luna menguante en Virgo: cómo afecta a todos los signos

El cielo invita a poner orden, soltar lo que ya no sirve y tomar decisiones con claridad.

La Luna se encuentra en Virgo en fase menguante

La Luna se encuentra en Virgo en fase menguante, invitándonos a poner foco en los detalles.

Hoy, la Luna se encuentra en Virgo en fase menguante, invitándonos a poner foco en los detalles, organizar lo pendiente y reflexionar sobre lo que necesitamos soltar para avanzar. La energía virginiana nos pide orden y claridad, ¿cómo afecta a todos los signos?

La jornada se ve marcada por aspectos que potencian la comunicación, la acción y la visión de futuro: el astro nocturno hace sextil con Mercurio, Marte y Júpiter, mientras que forma trígono con Plutón y Urano. Esta combinación ofrece oportunidades para integrar lógica, intuición y creatividad en la resolución de asuntos pendientes.

Es un momento ideal para revisar, depurar y organizar todo aquello que quedó pendiente. La combinación de análisis, claridad y visión de futuro puede transformar tareas rutinarias en pasos estratégicos hacia tus objetivos. Aprovechá la Luna menguante para soltar lo innecesario y abrir espacio a lo nuevo.

Virgo
Impacto de la Luna menguante en Virgo para cada signo

  • Aries: la Luna sextil a Marte te da impulso para cerrar tareas pendientes y planificar el futuro con estrategia. Es un buen día para poner orden en tu agenda y priorizar lo importante.

  • Tauro: la influencia de Mercurio potencia la claridad mental; aprovecha para organizar tus finanzas, revisar documentos o planificar proyectos a largo plazo.

  • Géminis: la Luna en sextil a Júpiter abre oportunidades para aprender y conectar con nuevas ideas. Tus conversaciones pueden traer información valiosa y soluciones prácticas.

  • Cáncer: los tránsitos a Plutón y Urano favorecen la transformación de hábitos y la liberación de patrones que ya no sirven. Reflexiona sobre lo que querés mantener y lo que conviene dejar ir.

  • Leo: es un buen momento para equilibrar tus actividades diarias con tus metas personales. La Luna en Virgo ayuda a poner foco y priorizar lo realmente relevante.

  • Virgo: tu vibra se potencia al máximo: claridad mental, eficiencia y productividad acompañan todas tus decisiones. Aprovechá para avanzar en proyectos que requieren precisión.

  • Libra: la influencia de Júpiter y Urano favorece la creatividad aplicada a lo práctico. Podés encontrar soluciones innovadoras a problemas cotidianos o laborales.

  • Escorpio: el trígono con Plutón potencia la transformación personal y la capacidad de resolver asuntos complejos. Es un día para reorganizar y soltar lo que ya no sirve.

  • Sagitario: los sextiles traen armonía entre tu intuición y la lógica. Buen momento para planificar viajes, estudios o proyectos que requieren visión estratégica.

  • Capricornio: la Luna favorece el orden en lo doméstico y laboral. Las relaciones con colegas y familiares se benefician de tu capacidad de análisis y organización.

  • Acuario: los tránsitos a Urano y Plutón estimulan ideas innovadoras. Aprovechá para implementar cambios y mejorar procesos en tu trabajo o en proyectos personales.

  • Piscis: la energía de Virgo te ayuda a encontrar equilibrio entre lo práctico y lo emocional. Reflexioná sobre hábitos y rutinas que necesitan ajustes para sentirte más ligero.
