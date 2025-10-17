17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen de Coghlan: indagan a Cristian Graf por el encubrimiento de la muerte de Diego Fernández Lima

El hombre, propietario de la casa lindera a la de Gustavo Cerati, se presentó en la Justicia y se puso a disposición de las preguntas del fiscal y del juez de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61.

Por

Indagan a Graf.

Redes sociales

El propietario de la casa lindera a la de Gustavo Cerati, Cristian Graf, será indagado en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, ya que es investigado por la muerte de Diego Fernández Lima y está acusado de encubrimiento y responderá todo lo que le pregunte la fiscal y el juez.

Te puede interesar:

Triple femicidio en Florencio Varela: indagan a ocho de los nueve detenidos en la causa

Graf le pidió al juez que rechace el pedido de la familia de Fernández a través de una medida cautelar, que impida hacer modificaciones en su casa para poder preservar la prueba. En la audiencia están el juez Alberto Litvack, que aceptó el pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61.

La Fiscalía considera que el hallazgo de los restos humanos de su excompañero de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°6 Almirante Brown y consideran que “realizó maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”.

En la única entrevista que dio en TN, Graf contó: “El cuerpo apareció abajo de la ligustrina cuando estaban haciendo las excavaciones, cuando estaban haciendo la medianera. Hace un tiempo no existía la pared; me están acusando de algo que no es y me tiraron un muerto. No sé si fue intencional, es raro".

Sin embargo, el fiscal detalló que “la sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el fondo de una vivienda habitada en forma continua e ininterrumpida por una misma familia, resultaría suficiente indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”.

El juez buscó garantizar las garantías procesales y dotar de la máxima solidez jurídica a la acusación, previniendo así cualquier estrategia de la defensa que pudiera desestimar la imputación por defectos de forma.

El caso de Fernández Lima, quien fue visto por última vez a los 16 años, reabrió un misterio de más de cuatro décadas, luego de que sus restos fueran encontrados por obreros durante una remodelación. El hallazgo en el jardín de quien fuera su excompañero de escuela, Cristian Graf, puso a este último en la mira de la Justicia por su presunta participación en el ocultamiento del cuerpo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Horror en Las Toninas: mató a su jefe y se hizo pasar por él para vender sus cosas

La Escuela Primaria (EEP) N°63 está ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.

Mar del Plata: una alumna de primaria le pegó trompadas y patadas a la directora

Un joven de 19 años mató a su madre y luego se quitó la vida

Macabro hallazgo en Jujuy: mató a su madre, vivió con su cuerpo y luego se arrojó de un puente

La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

La mujer se defendió diciendo que es fotógrafa profesional pero sigue procesada.

Excarcelaron a la mamá de Ayelén Paleo: "Ya era hora de estar todos en familia"

La condena fue resuelta por un tribunal de Bahía Blanca.

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de una mujer de 87 años en su casa

Rating Cero

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.
play

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

Esta es la historia disponible en Netflix de la que todos hablan
play

Esta película combina drama y crimen de la forma menos pensada y es furor en Netflix: de cuál se trata

Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman

Joaquín Furriel protagoniza esta impactante película.
play

Está en Netflix, es una película de suspenso profundo y volvió a ser un éxito

Charlie Kelmeckis es un joven tímido y reservado que enfrenta su primer año de secundaria.
play

La película que está en Netflix, la protagoniza Emma Watson y te emociona una y otra vez

Marvel demuestra que la coexistencia de diferentes estilos y perspectivas dentro de un mismo universo narrativo permite que cada franquicia conserve su identidad, mientras contribuye a una visión compartida. 

Marvel reveló que Spiderman y Daredevil compartirán más historias en el futuro

últimas noticias

Qué hacer en este cercano pueblo.

El destino cerca de Buenos Aires para conocer su Jardín Japonés lleno de flores

Hace 3 minutos
Octubre es un mes que cuenta con varios Feriados locales

Decretan feriado para el miércoles 22 de octubre en 2025: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Hace 3 minutos
Dejar las valijas en el piso, puede ser la puerta a sufrir enfermedades inesperadas.

Por qué no hay que dejar nunca las valijas en el piso de un hotel

Hace 3 minutos
play
Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

Hace 3 minutos
Con estos tres hábitos simples, WhatsApp puede mantenerse liviano, eficiente y sin afectar la capacidad del celular.

Tres trucos para que WhatsApp no te coma toda la memoria del celular

Hace 3 minutos