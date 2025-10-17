Crimen de Coghlan: indagan a Cristian Graf por el encubrimiento de la muerte de Diego Fernández Lima El hombre, propietario de la casa lindera a la de Gustavo Cerati, se presentó en la Justicia y se puso a disposición de las preguntas del fiscal y del juez de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. Por







Indagan a Graf. Redes sociales

El propietario de la casa lindera a la de Gustavo Cerati, Cristian Graf, será indagado en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, ya que es investigado por la muerte de Diego Fernández Lima y está acusado de encubrimiento y responderá todo lo que le pregunte la fiscal y el juez.

Graf le pidió al juez que rechace el pedido de la familia de Fernández a través de una medida cautelar, que impida hacer modificaciones en su casa para poder preservar la prueba. En la audiencia están el juez Alberto Litvack, que aceptó el pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61.

La Fiscalía considera que el hallazgo de los restos humanos de su excompañero de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°6 Almirante Brown y consideran que “realizó maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”.

En la única entrevista que dio en TN, Graf contó: “El cuerpo apareció abajo de la ligustrina cuando estaban haciendo las excavaciones, cuando estaban haciendo la medianera. Hace un tiempo no existía la pared; me están acusando de algo que no es y me tiraron un muerto. No sé si fue intencional, es raro".

Sin embargo, el fiscal detalló que “la sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el fondo de una vivienda habitada en forma continua e ininterrumpida por una misma familia, resultaría suficiente indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”.

El juez buscó garantizar las garantías procesales y dotar de la máxima solidez jurídica a la acusación, previniendo así cualquier estrategia de la defensa que pudiera desestimar la imputación por defectos de forma. El caso de Fernández Lima, quien fue visto por última vez a los 16 años, reabrió un misterio de más de cuatro décadas, luego de que sus restos fueran encontrados por obreros durante una remodelación. El hallazgo en el jardín de quien fuera su excompañero de escuela, Cristian Graf, puso a este último en la mira de la Justicia por su presunta participación en el ocultamiento del cuerpo.