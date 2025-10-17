Horror en Las Toninas: mató a su jefe y se hizo pasar por él para vender sus cosas El cuerpo de Aarón González fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su empleado, Maximiliano Sosa. La víctima estaba desaparecida desde hace un mes y el detenido utilizó su teléfono para pedir plata, lo que alertó a un amigo que realizó la denuncia. Por







Horror en Santa Teresita, encontraron el cuerpo de un hombre enterrado en la casa de su empleado.

El cuerpo de Aarón González fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su empleado, Maximiliano Sosa en Las Toninas. El detenido se hizo pasar por su jefe para vender sus cosas y pedir dinero vía WhatsApp, lo que alertó a uno de los amigos de la víctima, quien realizó la denuncia.

El amigo de la víctima, Daniel Di Menna, realizó la denuncia tras recibir varios mensajes extraños de Maximiliano Sosa haciéndose pasar por González, donde le pedía dinero. Sin embargo, a Di Menna le resultó sospechosa esa actitud, porque no respondía llamadas ni enviaba mensajes de audio.

- Fue en Las Toninas.

- Fue en Las Toninas.

- La Sub DDI de La Costa detuvo al acusado.

En un principio le creyó, pero al poco tiempo comenzó a sospechar que algo le había pasado, ya que "su supuesto amigo", había viajado a Brasil y lo había dejado a cargo a Sosa de su negocio, su casa y sus vehículos. A partir de esto, Daniel Di Menna realizó la denuncia y desde el Ministerio Público, Fiscal a Migraciones, confirmaron que Aarón González no había salido del país.

La principal hipótesis rondaba en torno a que el empleado era responsable o tenía relación con la desaparición de González. Al realizar un allanamiento en el domicilio de Sosa, la policía encontró enterrado en el patio el cuerpo de Aaron González. "Cuando llegó la Policía le preguntaron dónde estaba Aaron e inmediatamente confesó: que lo mató y lo enterró en el fondo", contó el periodista Diego Gabriele por la pantalla de C5N.

Minutos más tarde, perros de los Bomberos Voluntarios de Las Toninas marcaron el punto exacto donde se encontraba el cuerpo, oculto bajo tierra en el jardín trasero del dúplex. La autopsia preliminar determinó que el hombre habría muerto por un fuerte golpe en la cabeza. Crimen Las Toninas 17-10-25 A la izquierda la víctima, a la derecha el lugar donde fue encontrado el cuerpo. La pareja del acusado también fue detenida. En su declaración, la mujer admitió que su compañero le había dicho que había matado al dueño de casa, pero aseguró que “no le creyó porque estaba drogado”, la policía la causa fue calificada como “Robo agravado por codicia / Homicidio”.