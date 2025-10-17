17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Horror en Las Toninas: mató a su jefe y se hizo pasar por él para vender sus cosas

El cuerpo de Aarón González fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su empleado, Maximiliano Sosa. La víctima estaba desaparecida desde hace un mes y el detenido utilizó su teléfono para pedir plata, lo que alertó a un amigo que realizó la denuncia.

Por

Horror en Santa Teresita, encontraron el cuerpo de un hombre enterrado en la casa de su empleado. 

El cuerpo de Aarón González fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su empleado, Maximiliano Sosa en Las Toninas. El detenido se hizo pasar por su jefe para vender sus cosas y pedir dinero vía WhatsApp, lo que alertó a uno de los amigos de la víctima, quien realizó la denuncia.

La Escuela Primaria (EEP) N°63 está ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.
Te puede interesar:

Mar del Plata: una alumna de primaria le pegó trompadas y patadas a la directora

El amigo de la víctima, Daniel Di Menna, realizó la denuncia tras recibir varios mensajes extraños de Maximiliano Sosa haciéndose pasar por González, donde le pedía dinero. Sin embargo, a Di Menna le resultó sospechosa esa actitud, porque no respondía llamadas ni enviaba mensajes de audio.

Embed

En un principio le creyó, pero al poco tiempo comenzó a sospechar que algo le había pasado, ya que "su supuesto amigo", había viajado a Brasil y lo había dejado a cargo a Sosa de su negocio, su casa y sus vehículos. A partir de esto, Daniel Di Menna realizó la denuncia y desde el Ministerio Público, Fiscal a Migraciones, confirmaron que Aarón González no había salido del país.

La principal hipótesis rondaba en torno a que el empleado era responsable o tenía relación con la desaparición de González. Al realizar un allanamiento en el domicilio de Sosa, la policía encontró enterrado en el patio el cuerpo de Aaron González. "Cuando llegó la Policía le preguntaron dónde estaba Aaron e inmediatamente confesó: que lo mató y lo enterró en el fondo", contó el periodista Diego Gabriele por la pantalla de C5N.

Minutos más tarde, perros de los Bomberos Voluntarios de Las Toninas marcaron el punto exacto donde se encontraba el cuerpo, oculto bajo tierra en el jardín trasero del dúplex. La autopsia preliminar determinó que el hombre habría muerto por un fuerte golpe en la cabeza.

Crimen Las Toninas 17-10-25
A la izquierda la v&iacute;ctima, a la derecha el lugar donde fue encontrado el cuerpo.&nbsp;

A la izquierda la víctima, a la derecha el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

La pareja del acusado también fue detenida. En su declaración, la mujer admitió que su compañero le había dicho que había matado al dueño de casa, pero aseguró que “no le creyó porque estaba drogado”, la policía la causa fue calificada como “Robo agravado por codicia / Homicidio”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un joven de 19 años mató a su madre y luego se quitó la vida

Macabro hallazgo en Jujuy: mató a su madre, vivió con su cuerpo y luego se arrojó de un puente

La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

La mujer se defendió diciendo que es fotógrafa profesional pero sigue procesada.

Excarcelaron a la mamá de Ayelén Paleo: "Ya era hora de estar todos en familia"

La condena fue resuelta por un tribunal de Bahía Blanca.

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de una mujer de 87 años en su casa

El hecho se produjo en el colegio Guadalupe de Palermo.

La Justicia estableció la causa de la explosión en el colegio Guadalupe de Palermo

Imputaron a un médico de Corrientes por femicidio.

Un médico fue imputado por femicidio en Corrientes: investigan los chats de su expareja

Rating Cero

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

últimas noticias

Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

Hace 18 minutos
Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Hace 21 minutos
La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Hace 34 minutos
Colapinto vuelve a las pistas tras su paso por Singapur.

Fórmula 1: cronograma, horarios y cómo ver a Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Hace 42 minutos
Un clásico siempre vigente.

Día del Gin Tonic: las mejores propuestas para un clásico siempre vigente

Hace 1 hora