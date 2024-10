Peligran becas científicas por falta de presupuesto: el Gobierno todavía no desembolsó los fondos

El Consejo Interuniversitario Nacional informó que "no están dadas las condiciones" para el inicio de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas porque el Ministerio de Capital Humano no realizó la transferencia de fondos correspondiente. Este programa es esencial para estimular vocaciones científicas en estudiantes.

La crisis en el sistema científico y tecnológico continúa. En los últimos días, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informó que el inicio de las becas EVC - CIN se encuentra suspendido, ya que Gobierno todavía no desembolsó los fondos. "No están dadas las concisiones", explicaron en un comunicado: el Ministerio de Capital Humano no realizó la transferencia de fondos correspondiente.