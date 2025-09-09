Cómo saber si mi pasaporte es defectuoso y qué hay que hacer para reimprimirlo

Luego de detectar fallas en la tinta de seguridad de miles de documentos, pidieron que las personas afectadas se dirijan al Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Luego de que el Gobierno nacional anuncie la detección de fallas en miles de pasaportes argentinos, se informó cuáles son las partidas que salieron con fallas y deben revisarlas. Pero para eso, será necesario asistir al Registro Nacional de las Personas (Renaper) . ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

El Consulado argentino en San Pablo envió el 22 de agosto un correo electrónico a residentes argentinos y el problema quedó evidenciado. Sucede que, luego de las inspecciones, se confirmó que todo inició por un inconveniente con una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán que abastece a las máquinas desde hace 12 años.

Los documentos emitidos en los últimos años, especialmente aquellos tramitados en los consulados argentinos en el exterior, pueden estar comprometidos. Los pasaportes impresos en la Argentina con las mismas series deben ser revisados, aunque el riesgo es menor.

Para identificarlo, es necesario comprobar si el número de documento pertenece a los rangos de la serie AAL:

En caso de que el número coincida, se recomienda ver irregularidades a simple vista. En el caso de detectar o tener dudas, hay que asistir al Registro Nacional de las Personas (Renaper) en Argentina o al consulado argentino correspondiente en el exterior.

El personal podrá determinar si el documento presenta alguna falla y ahí se realizará un nuevo pasaporte sin costo. Pero si hay un viaje de último momento, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia que habilite la salida del país sin problemas.

Las autoridades recomiendan utilizar el DNI o pasaporte de otro país para evitar contratiempos, en caso de necesitarlo. Mientras que, el Renaper, junto con Migraciones y Cancillería, garantiza que los pasaportes defectuosos siguen siendo reconocidos como válidos.