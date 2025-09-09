9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo saber si mi pasaporte es defectuoso y qué hay que hacer para reimprimirlo

Luego de detectar fallas en la tinta de seguridad de miles de documentos, pidieron que las personas afectadas se dirijan al Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Por

Cómo saber si mi pasaporte es defectuoso

Redes sociales

Luego de que el Gobierno nacional anuncie la detección de fallas en miles de pasaportes argentinos, se informó cuáles son las partidas que salieron con fallas y deben revisarlas. Pero para eso, será necesario asistir al Registro Nacional de las Personas (Renaper). ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Informron nuevos feriados en el mes en curso
Te puede interesar:

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

El Consulado argentino en San Pablo envió el 22 de agosto un correo electrónico a residentes argentinos y el problema quedó evidenciado. Sucede que, luego de las inspecciones, se confirmó que todo inició por un inconveniente con una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán que abastece a las máquinas desde hace 12 años.

Los documentos emitidos en los últimos años, especialmente aquellos tramitados en los consulados argentinos en el exterior, pueden estar comprometidos. Los pasaportes impresos en la Argentina con las mismas series deben ser revisados, aunque el riesgo es menor.

Para identificarlo, es necesario comprobar si el número de documento pertenece a los rangos de la serie AAL:

  • AAL314778 – AAL346228
  • AAL400000 – AAL607599
  • AAL616000 – AAL620088

En caso de que el número coincida, se recomienda ver irregularidades a simple vista. En el caso de detectar o tener dudas, hay que asistir al Registro Nacional de las Personas (Renaper) en Argentina o al consulado argentino correspondiente en el exterior.

El personal podrá determinar si el documento presenta alguna falla y ahí se realizará un nuevo pasaporte sin costo. Pero si hay un viaje de último momento, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia que habilite la salida del país sin problemas.

Las autoridades recomiendan utilizar el DNI o pasaporte de otro país para evitar contratiempos, en caso de necesitarlo. Mientras que, el Renaper, junto con Migraciones y Cancillería, garantiza que los pasaportes defectuosos siguen siendo reconocidos como válidos.

Noticias relacionadas

Mantener en buen estado pinceles, rodillos y bandejas es clave para alargar su vida útil y evitar gastar de más.

Cómo es el truco casero ideal para limpiar los elementos de pintura después de usarlos

En un contexto donde el estrés es cada vez más común, un entorno que prioriza la calma y la conexión con la naturaleza cobra un valor especial.

En Córdoba: la inteligencia artificial reveló cuál es la ciudad más tranquila para vivir en Argentina

play

Últimos días de frío extremo: alerta naranja por tormentas en cuatro provincias de Argentina

play

Intentaron otro "Robo del Siglo" en Escobar, pero los descubrieron: planeaban robar un banco Nación

play

Choque múltiple en Panamericana generó un caos de tránsito en el acceso a la Ciudad

Por el hecho intervino la Policía.

Río Negro: hallaron dos cuerpos e identificaron a un hombre que estaba desaparecido

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 14 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 17 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 19 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 19 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 35 minutos