Morón: balearon a un policía de la Ciudad y a una cadete para robarles la moto El oficial de seguridad está grave y tuvo que ser derivado al Hospital Italiano de Caballito debido a las heridas. Los delincuentes lograron escapar.







La víctima fue trasladada en helicóptero al hospital de Morón. Redes sociales

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sufrió disparos durante un robo en Morón al momento en el que circulaba en su moto junto a una compañera de trabajo. Producto de las heridas de bala, el oficial está grave y tuvo que ser derivado desde el hospital de Morón hacia el Durand y luego hacia el Italiano de Caballito.

El hecho ocurrió en la calle Curupaytí al 700, donde el efectivo, que viajaba con su cadete, fue interceptado por diferentes personas para poder robarle. En medio del enfrentamiento, la víctima recibió tres disparos, uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha.

La cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) que acompañaba al hombre, también sufrió lesiones, pero está fuera de peligro. Una bala le rozó el pecho y otra le fracturó dos dedos de la mano derecha y tuvo una herida en la pierna derecha. Sin haber podido robarles la moto, los delincuentes se dieron a la fuga.

El policía comenzó a empeorar debido a las heridas y fue trasladado hacia el Hospital de Morón, donde notaron que no podían darle el tratamiento necesario y lo llevaron hacia el Durand. Luego condujeron hasta el Hospital Italiano.

El procedimiento llevó a que cortaran las calles para poder acompañar al SAME y asegurar el trayecto. Al llegar, lo sometieron a una intervención quirúrgica y continúa internado bajo observación. La Policía realiza tareas para identificar a los ladrones.