28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Morón: balearon a un policía de la Ciudad y a una cadete para robarles la moto

El oficial de seguridad está grave y tuvo que ser derivado al Hospital Italiano de Caballito debido a las heridas. Los delincuentes lograron escapar.

Por
La víctima fue trasladada en helicóptero al hospital de Morón.

La víctima fue trasladada en helicóptero al hospital de Morón.

Redes sociales

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sufrió disparos durante un robo en Morón al momento en el que circulaba en su moto junto a una compañera de trabajo. Producto de las heridas de bala, el oficial está grave y tuvo que ser derivado desde el hospital de Morón hacia el Durand y luego hacia el Italiano de Caballito.

Pablo Grillo está internado desde marzo del 2025.
Te puede interesar:

La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora del fotógrafo

El hecho ocurrió en la calle Curupaytí al 700, donde el efectivo, que viajaba con su cadete, fue interceptado por diferentes personas para poder robarle. En medio del enfrentamiento, la víctima recibió tres disparos, uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha.

La cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) que acompañaba al hombre, también sufrió lesiones, pero está fuera de peligro. Una bala le rozó el pecho y otra le fracturó dos dedos de la mano derecha y tuvo una herida en la pierna derecha. Sin haber podido robarles la moto, los delincuentes se dieron a la fuga.

El policía comenzó a empeorar debido a las heridas y fue trasladado hacia el Hospital de Morón, donde notaron que no podían darle el tratamiento necesario y lo llevaron hacia el Durand. Luego condujeron hasta el Hospital Italiano.

El procedimiento llevó a que cortaran las calles para poder acompañar al SAME y asegurar el trayecto. Al llegar, lo sometieron a una intervención quirúrgica y continúa internado bajo observación. La Policía realiza tareas para identificar a los ladrones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Robo millonario en una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron u$s60.000 y camisetas de fútbol

Los presos que escaparon en Misiones.

Fuga de película en Misiones: cuatro presos rompieron un techo y huyeron en un auto

Así quedó el Peugeot 206 que conducía Leiva Villalba.

Escapó de un control policial, chocó y murió: estaba prófugo desde septiembre

Una mujer entregó una cifra millonaria a estafadores, tras un engaño telefónico. 

Le robaron 90 mil dólares a una jubilada: se hicieron pasar por empleados de ANSES

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

El SAME intervino por el hecho.

Chocaron un auto y un colectivo de larga distancia en la Autopista 25 de Mayo: al menos un herido

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

Los médicos le dijeron que se case rápido porque su vida corría gran peligro

Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

Hace 18 minutos
El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 25 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 39 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 50 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 1 hora