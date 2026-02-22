22 de febrero de 2026 Inicio
Paros de controladores aéreos en los últimos días de vacaciones: cuándo serán y por cuántas horas

La medida de fuerza se llevará a cabo tras el vencimiento de la conciliación obligatoria durante varios días y afectará a vuelos de todo el país.

Por
El paro de controladores se dará del 26 de febrero al 2 de marzo

El paro de controladores se dará del 26 de febrero al 2 de marzo, durante 3 horas por día

En medio de un reclamo salarial, los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciaron que durante los últimos días del mes de febrero llevarán a cabo un paro que afectará a vuelos de todo el país.

Según detallaron en un comunicado, la medida de fuerza comenzará el 26 de febrero y se extenderá durante el viernes 27 y sábado 28 de febrero, más el domingo 1 y lunes 2 de marzo. La retención de tareas será en los últimos días de las vacaciones de verano y en el regreso del ciclo lectivo en varias provincias

El sindicato aeronáutico informó que el cese de actividades se dará durante tres horas por día en diferentes horarios estipulados, dependiendo la jornada elegida.

Desde el gremio argumentan que el conflicto colectivo se extiende a raíz de que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no brinda respuesta satisfactoria a los reclamos salariales planteados.

En esa línea, remarcaron que “habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso, ATEPSA informa que ha sido presentado el cronograma de medidas legítimas de acción sindical que comenzarán el día 26 de febrero a las 00:00 horas, conforme las fechas y horarios notificados”.

Por otra parte, se informó que el día martes 23 de febrero “realizaremos una asamblea general para dar todos los detalles y evacuar cualquier tipo de duda”, remarcando que “hoy más que nunca tenemos que estar unidos y luchar por nuestros derechos”.

El cese de actividades de los controladores aéreos afecta el despegue de aeronaves, lo que implica que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra y tampoco se recibirán ni se transmitirán planes vuelos. La medida no alcanza a todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento.

Paro de controladores aéreos: días y horarios de afectación

ATEPSA Paro controladores del 26 de febrero al 2 de marzo

