Paros de controladores aéreos en los últimos días de vacaciones: cuándo serán y por cuántas horas La medida de fuerza se llevará a cabo tras el vencimiento de la conciliación obligatoria durante varios días y afectará a vuelos de todo el país. Por + Seguir en







El paro de controladores se dará del 26 de febrero al 2 de marzo, durante 3 horas por día www.hangarx.com.ar

En medio de un reclamo salarial, los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciaron que durante los últimos días del mes de febrero llevarán a cabo un paro que afectará a vuelos de todo el país.

Según detallaron en un comunicado, la medida de fuerza comenzará el 26 de febrero y se extenderá durante el viernes 27 y sábado 28 de febrero, más el domingo 1 y lunes 2 de marzo. La retención de tareas será en los últimos días de las vacaciones de verano y en el regreso del ciclo lectivo en varias provincias

El sindicato aeronáutico informó que el cese de actividades se dará durante tres horas por día en diferentes horarios estipulados, dependiendo la jornada elegida.

Desde el gremio argumentan que el conflicto colectivo se extiende a raíz de que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no brinda respuesta satisfactoria a los reclamos salariales planteados.

En esa línea, remarcaron que “habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso, ATEPSA informa que ha sido presentado el cronograma de medidas legítimas de acción sindical que comenzarán el día 26 de febrero a las 00:00 horas, conforme las fechas y horarios notificados”.