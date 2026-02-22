Entró a robar marihuana en una casa donde había más de 100 plantas y lo detuvo la Policía de la Ciudad. El acusado quedó detenido, tras reconocer que intentaba ingresar a la vivienda. Ahora, buscan al dueño del lugar. Por Vanesa Petrillo + Seguir en







La Policía incautó las plantas.

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que entró a robar una vivienda en Parque Chacabuco y, durante el procedimiento, encontró un vivero con más de 100 plantas de marihuana dentro de la propiedad. Ahora se busca al dueño de la casa.

El hecho ocurrió días atrás, cerca de las 2:30, cuando personal policial fue desplazado ante un aviso que alertaba por personas extrañas en el techo de una casa de la calle Pumacahua al 1000, cuyo propietario no se encontraba en el lugar.

Al arribar, los oficiales tomaron contacto con un vecino denunciante, quien habilitó el acceso al inmueble.

Ya en el interior, al llegar al fondo y subir por las escaleras hacia la terraza, los efectivos se encontraron con 87 plantas de marihuana y, en un cuarto lindero, un espacio similar a un invernadero con luces de calor; se hallaron otras 22 plantas, totalizando así 109.

Plantas Marihuana Parque Chacabuco En la terraza, el personal detuvo al imputado, quien tenía una tijera en sus manos y manifestó que había ingresado por el techo con el objetivo de sustraer varias plantas al propietario de la vivienda.