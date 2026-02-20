Nuevo paro de controladores aéreos: cuándo habrá demoras y cancelaciones en los vuelos La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) avanza con una nueva medida de fuerza luego del vencimiento de la conciliación obligatoria. Por + Seguir en







Se espera que haya una gran cantidad de vuelos afectados.

El gremio de controladores aéreos confirmó un paro para el jueves 26 de febrero que podría alterar la programación habitual de vuelos en distintos puntos del país.

La medida de fuerza fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y según informó el gremio, comenzará a las 0 horas y se extenderá durante esa jornada, aunque todavía no se precisó el alcance exacto de la afectación.

La decisión se da en medio de un conflicto que el sindicato mantiene con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de coordinar y garantizar los servicios de tránsito aéreo. Desde ATEPSA, luego de que se venciera la concliación obligatoria, sostienen que no hubo avances en las negociaciones y que, ante la falta de respuestas, optaron por darle luz verde a la medida.