Nuevo paro de controladores aéreos: cuándo habrá demoras y cancelaciones en los vuelos

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) avanza con una nueva medida de fuerza luego del vencimiento de la conciliación obligatoria.

Se espera que haya una gran cantidad de vuelos afectados.

El gremio de controladores aéreos confirmó un paro para el jueves 26 de febrero que podría alterar la programación habitual de vuelos en distintos puntos del país.

Esto debés saber sobre los cambios en la VTV en 2026.
La medida de fuerza fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y según informó el gremio, comenzará a las 0 horas y se extenderá durante esa jornada, aunque todavía no se precisó el alcance exacto de la afectación.

La decisión se da en medio de un conflicto que el sindicato mantiene con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de coordinar y garantizar los servicios de tránsito aéreo. Desde ATEPSA, luego de que se venciera la concliación obligatoria, sostienen que no hubo avances en las negociaciones y que, ante la falta de respuestas, optaron por darle luz verde a la medida.

Si bien no se detallaron aún los aeropuertos ni las franjas horarias que podrían verse alcanzadas, se espera que el cronograma de interrupciones se conozca en los próximos días. De igual manera, no se descartan demoras y reprogramaciones tanto en vuelos de cabotaje como internacionales.

