Continúa el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario Cristian Zárate: declaran nuevos testigos En la última audiencia declararon la viuda del paciente, tres acusados, un amigo de la víctima, la secretaria del fallecido y un efectivo de la Policía de la Ciudad. Por Agregar C5N en









Lotocki enfrenta una pena que podría oscilar entre los 8 y los 25 años de prisión.

El juicio contra Aníbal Lotocki continúa este miércoles con la declaración de tres nuevos testigos, en el proceso que el excirujano está siendo acusado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate durante una operación en una clínica del barrio porteño de Caballito.

En la segunda audiencia prestó su testimonio la viuda del paciente, tres acusados, un amigo de la víctima, la secretaria de Zárate y un efectivo de la Policía de la Ciudad. Romina Scioli, la mujer de Cristian, lloró en varias oportunidades y consignó que su esposo no consumía drogas ni alcohol, tampoco comía en “exceso” y “no tomaba medicación”, y sostuvo que el damnificado le contó que “se iba a operar una hernia”.

“Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado”, indicó y pidió una condena ejemplar: “Les pido que hagan algo, que sea esclarecedor, porque este hombre no puede estar en sociedad”.

De acuerdo a la acusación, el empresario murió tras una operación realizada en una clínica del barrio porteño de Caballito. Lotocki enfrenta una pena que podría oscilar entre los 8 y los 25 años de prisión. Además de la muerte del empresario, el exprofesional enfrenta cargos por lesiones gravísimas a cinco pacientes.

Muerte de Cristian Zárate: quiénes son los imputados Además de Aníbal Lotocki, llegaron al juicio oral impitados la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.

También se acusa a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que se catalogó bajo la calificación de encubrimiento agravado. Todos los implicados están acusados también por las lesiones gravísimas a cinco pacientes durante diversos procedimientos médicos.