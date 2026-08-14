PAMI aclaró que tiene los pagos al día con prestadores de la clínica Mar del Plata La institución aseveró que el reclamo de los trabajadores del ex Hospital Español, que llevan adelante una retención de tareas, se originó por una deuda de la propia institución con sus trabajadores. Por Agregar C5N en









PAMI aclaró que tiene los pagos al día con la Clínica Mar del Plata.

En medio de la delicada situación que atraviesa la Clínica Mar del Plata, con empleados que llevan adelante medidas de fuerza con retención de tareas, PAMI informó que tiene los pagos al día con los prestadores de primer y segundo nivel de la institución, y que el reclamo se trata de una deuda de la propia clínica con sus trabajadores.

Los trabajadores de la Clínica Mar del Plata, ex Hospital Español, decidieron iniciar nuevas medidas de fuerza por el cobro incompleto del sueldo de julio, una situación que generó situaciones de tensión con pacientes y familiares que denuncian falta de atención.

Días atrás había tenido lugar una situación similar ante la falta de pago de los aguinaldos. Y desde el viernes 7 de agosto, unos 80 trabajadores iniciaron una retención de tareas en la clínica, donde un porcentaje de los pacientes son afiliados a PAMI.