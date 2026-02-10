Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Los efectivos piden subas salariales y mejores condiciones laborales, ya que denuncian que varios compañeros intentaron quitarse la vida ante las dificultades que sufren.

La Policía de Santa Fe mantiene una protesta en reclamo por aumento de sueldos y mejoras en materia de salud mental, en el marco del suicidio de cuatro efectivos . Hubo un intento de desalojo del acuartelamiento en la Jefatura en Rosario, con incidentes. La medida se replica en otras ciudades de la provincia.

Las solicitudes vienen de larga data. Desde la Asociación Personal Policial indicaron que piden "una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables".

Una agente policial, quien prefirió no dar su nombre, habló con Mañanas Argentinas en C5N y dio detalles sobre el día a día de los efectivos santafesinos. "El ministro [de seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni] nos llamó marginales y la verdad es que le tendríamos que dar la razón. Somos marginados del sueldo, marginados de una política y una ayuda en la salud mental que estamos pasando muchos compañeros dadas las condiciones de todo, tanto edilicias como de viaje" , subrayó.

" Todo el personal policial está afectado completamente a la marginalidad que estamos sufriendo de parte del gobierno, del ministro y de nuestros propios jefes", sintetizó la mujer.

"Se pasó a disponibilidad a muchos compañeros, se los obligó a entregar el chaleco, el arma, eso conlleva un descuento de sueldo espectacular, porque la verdad es que cobrar entre el 25 y el 50% de $900 mil para sobrevivir hasta que te devuelvan el chaleco y el arma, condiciona también a la salud mental , como pasó con nuestro último compañero que vino a pedir, por favor, que le levanten la carpeta médica", relató.

La agente consideró que las palabras del ministro profundizan el conflicto. "Pedimos que se atienda a la salud mental de los compañeros, que fijen el tema de las distancias, por el desarraigo que están sufriendo. Verdaderamente, muchos compañeros hacen hacen hasta 600 km en sus 36 horas de franco", enumeró.

En cuanto a la protesta, expresó que "nosotros no tenemos un gremio oficial, porque nosotros no tenemos ningún gremio oficial que nos represente; estos fueron familiares autoconvocados y personal policial de franco".

"Ayer, después de hacer lo que hacemos todos los días a las 21:30, se hizo una concentración, una prendida de velas, se pintó una estrella en la calle por todos los compañeros caídos que decidieron tomar una drástica decisión. El señor jefe de Policía de la provincia, como dijo el señor ministro, por orden de él, eligió reprimir. Había familias, había criaturas, había jubilados. No era la forma", sostuvo la uniformada.

"Acá se pidieron números. Ellos exigieron números, quitaron francos para llegar a esos números y la Policía le cumplió con los números que ellos piden de identificaciones de autos, de motos, de personas, de resoluciones. Se pidió una contención psicológica acorde a lo que estamos viviendo ahora, no hace 10 años", agregó.

Abogado de los policías manifestantes:

Por su parte, Gabriel Sarla, expolicía y abogado de los manifestantes, remarcó que "es un reclamo completamente legítimo; la situación no es decisión de la policía sino del Gobierno". "Es lamentable que traten de intimidar con sanciones y sumarios", planteó.

"Yo veo personal de calle, de comando, de motos, de varias áreas. Policías retirados, muchas familias con sus hijos. No veo ni marginales ni drogadictos ni fuera de la ley. Creo que es una forma de despistar a la ciudadanía en cuanto a lo que es un reclamo justo", manifestó.

"El viernes mismo tuvimos una tentativa suicida de una compañera. Intentó quitarse la vida dos veces en la misma tarde. Así se vive en la Policía hoy. Ahora estamos a la espera de que el Gobierno se comunique, que mantenga la promesa de este jueves a la mañana cuando en la reunión se dijo que se iba a abrir una mesa de diálogo para llegar a soluciones y nunca más tuvimos noticias", relató.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2021198656477507633&partner=&hide_thread=false Gabriel Sarla, abogado de policías:



"Tenemos una compañera que el viernes intentó quitarse la vida dos veces en la misma tarde. Así se vive en la Policía hoy".



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/EehxiBS2b9 — C5N (@C5N) February 10, 2026

"La semana pasada se otorgó un suplemento, no es algo que abarque a toda la policía de la provincia de Santa Fe. Es una suma no remunerativa, por ende no va a impactar en el recibo de sueldo, y deja afuera un montón de personal policial y a personal policial retirado", explicó.

Además, repasó que "en cuanto al transporte, era más frecuencia, más lugares para que no tengan que andar haciendo dedo en la ruta y pierdan el colectivo por algún procedimiento, no se tengan que quedar a dormir en la terminal de colectivo a la espera de que a las 8 o 9 horas salga el otro colectivo; creo que son cosas normales las que se están reclamando".

Para el ministro de Seguridad de Santa Fe, el reclamo policial en Rosario busca "poner en jaque una política exitosa"

En medio del reclamo policial en la Jefatura de Rosario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que lo sucedido busca "poner en jaque una política exitosa" en dicha materia y confirmó que hay "no menos de 20 funcionarios policiales que serán pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco".

En conferencia de prensa, el ministro indicó: "Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía, algunos por graves delitos. Esto no lo vamos a dejar pasar. Anoche el jefe de policía de la provincia ha comenzado a labrar actuaciones administrativas y tenemos cerca de no menos de 20 funcionarios policiales identificados que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco".

Sin embargo, consideró que "los reclamos no consideramos que ya están satisfechos; el reclamo es válido. Sí decimos que sobre un reclamo legítimo se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco".

Y agregó: "No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública. Todo lo otro es charlable. El reclamo es válido. No anulamos. Sí decimos que sobre un reclamo que juzgamos legítimo, se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco".