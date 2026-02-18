Una empresa automotriz frenará la producción en su fábrica de El Palomar

Se trata de Stellantis, que reanudará la actividad el 2 de marzo, después de realizar mantenimiento y "adecuarse a las condiciones de mercado". El personal recibirá el 70% de sus haberes habituales.

En la planta de Stellantis en El Palomar se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo.

La multinacional automotriz Stellantis anunció que frenará la producción en su fábrica de El Palomar desde este jueves 19 de febrero hasta el lunes 2 de marzo para "adecuarse a la dinámica de producción y a las condiciones del mercado automotor". El sector arrancó 2026 con una fuerte caída en enero y un derrumbe de un 30,1% anual .

Stellantis Argentina S.A. es la filial argentina del conglomerado internacional Stellantis que produce y comercializa vehículos Citroën, Fiat y Peugeot en el país. En la planta bonaerense se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo .

Durante el período de inactividad, la compañía realizará una "readecuación operativa" en sus instalaciones. Un objetivo primordial de esta pausa estratégica es "agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos" y dar lugar a una reanudación eficiente.

La compañía aseguró que la parada operativa responde a una "adecuación estacional a la dinámica productiva y del mercado" y que "no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía". La decisión se comunica en el medio del cierre de Fate, empresa con casi 90 años de trabajo en el país , y el despido de sus 920 empleados.

A raíz de la suspensión de actividades, el personal de Stellantis será compensado económicamente con el equivalente al 70% de sus haberes habituales, de acuerdo con el acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el último 3 de febrero.

La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30,1% anual

La industria automotriz comenzó 2026 con un desempeño negativo, reflejado en una fuerte baja de la producción y las exportaciones durante enero, en un escenario atravesado por el freno de la actividad, la mayor apertura de importaciones y un contexto internacional cada vez más exigente. Así lo informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que atribuyó parte del retroceso a una menor cantidad de días hábiles y a ajustes productivos en las terminales.

Durante el primer mes del año se fabricaron 20.998 vehículos, lo que representó una caída del 20,7% frente a diciembre y un desplome del 30,1% en comparación con enero de 2025. Desde la entidad explicaron que varias automotrices trasladaron a enero las paradas por vacaciones que en años anteriores se realizaban en diciembre, lo que redujo en tres días la actividad respecto del mismo mes del año pasado.

La menor producción también estuvo vinculada a adecuaciones en las plantas para la incorporación de nuevos modelos, un proceso que impactó en la cadencia fabril. En promedio, se produjeron unas 1.750 unidades diarias durante el mes.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que las cifras "muestran un nivel de actividad inferior al de enero del año pasado" y sostuvo que para tener una evaluación más precisa de la evolución del sector "será necesario observar el comportamiento del primer trimestre".

En el frente externo, las exportaciones alcanzaron las 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual. El dato implicó una caída del 51% respecto de diciembre y del 12,3% en términos interanuales, confirmando un inicio de año débil para los envíos al exterior.