18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Una empresa automotriz frenará la producción en su fábrica de El Palomar

Se trata de Stellantis, que reanudará la actividad el 2 de marzo, después de realizar mantenimiento y "adecuarse a las condiciones de mercado". El personal recibirá el 70% de sus haberes habituales.

Por
En la planta de Stellantis en El Palomar se fabrican los modelos Peugeot 208

En la planta de Stellantis en El Palomar se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo.

Stellantis Media

La multinacional automotriz Stellantis anunció que frenará la producción en su fábrica de El Palomar desde este jueves 19 de febrero hasta el lunes 2 de marzo para "adecuarse a la dinámica de producción y a las condiciones del mercado automotor". El sector arrancó 2026 con una fuerte caída en enero y un derrumbe de un 30,1% anual.

La Paila nació en 1992 como una empresa familiar.
Te puede interesar:

Otra fábrica que cierra en Argentina: La Paila baja sus persianas tras 30 años de historia

Stellantis Argentina S.A. es la filial argentina del conglomerado internacional Stellantis que produce y comercializa vehículos Citroën, Fiat y Peugeot en el país. En la planta bonaerense se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo.

Durante el período de inactividad, la compañía realizará una "readecuación operativa" en sus instalaciones. Un objetivo primordial de esta pausa estratégica es "agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos" y dar lugar a una reanudación eficiente.

La compañía aseguró que la parada operativa responde a una "adecuación estacional a la dinámica productiva y del mercado" y que "no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía". La decisión se comunica en el medio del cierre de Fate, empresa con casi 90 años de trabajo en el país, y el despido de sus 920 empleados.

A raíz de la suspensión de actividades, el personal de Stellantis será compensado económicamente con el equivalente al 70% de sus haberes habituales, de acuerdo con el acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el último 3 de febrero.

La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30,1% anual

La industria automotriz comenzó 2026 con un desempeño negativo, reflejado en una fuerte baja de la producción y las exportaciones durante enero, en un escenario atravesado por el freno de la actividad, la mayor apertura de importaciones y un contexto internacional cada vez más exigente. Así lo informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que atribuyó parte del retroceso a una menor cantidad de días hábiles y a ajustes productivos en las terminales.

Durante el primer mes del año se fabricaron 20.998 vehículos, lo que representó una caída del 20,7% frente a diciembre y un desplome del 30,1% en comparación con enero de 2025. Desde la entidad explicaron que varias automotrices trasladaron a enero las paradas por vacaciones que en años anteriores se realizaban en diciembre, lo que redujo en tres días la actividad respecto del mismo mes del año pasado.

La menor producción también estuvo vinculada a adecuaciones en las plantas para la incorporación de nuevos modelos, un proceso que impactó en la cadencia fabril. En promedio, se produjeron unas 1.750 unidades diarias durante el mes.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que las cifras "muestran un nivel de actividad inferior al de enero del año pasado" y sostuvo que para tener una evaluación más precisa de la evolución del sector "será necesario observar el comportamiento del primer trimestre".

En el frente externo, las exportaciones alcanzaron las 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual. El dato implicó una caída del 51% respecto de diciembre y del 12,3% en términos interanuales, confirmando un inicio de año débil para los envíos al exterior.

Noticias relacionadas

El Banco Central había planeado comprar en el año u$s10.000 millones.

El Banco Central volvió a comprar dólares y ya superó el 20% de las divisas previstas para todo el año

El equipo económico de Luis Caputo mantuvo el superávit primario y financiero en el primer mes de 2026.

El Gobierno arrancó el año con superávit financiero impulsado por la licitación de centrales hidroeléctricas

Fate nació en 1940 como planta de artículos de caucho.

Fate, el fin de una empresa emblemática: de pequeña planta a gigante de la innovación

La advertencia de industriales pymes por el cierre de FATE: Es una señal de alarma para toda la industria

La advertencia de industriales pymes por el cierre de Fate: "Una señal de alarma para toda la industria"

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Atención ANSES: se dieron a conocer 2 datos claves para jubilados y pensionados en marzo 2026

play

Cierre de Fate: el Gobierno bonaerense analiza intervenir en el conflicto

Rating Cero

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

Porto Rico es un mega producción que reunirá a reconocidos artistas de la industria de Hollywood y lanzará a Residente como director de cine. 

"Porto Rico": Bad Bunny protagonizará el primer film de Residente junto a Javier Bardem y Viggo Mortensen

El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres.

"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara

El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan la llegada de su hijo Dante.

"Hola, papi": la primera foto del Chino Darín con su bebé, Dante

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Pablo Cuchán descuartizó y quemó a su novia en la parrilla en octubre de 2004. 

Pablo Cuchán, el femicida que descuartizó y quemó a su novia en la parrilla, salió de la cárcel

Hace 9 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero

Hace 49 minutos
play
El deseo de la pequeña hija del exjugador de GH evitó un desenlace fatal.

Un ex ganador de Gran Hermano se salvó de un incendio que pudo ser fatal: "Perdí todo"

Hace 53 minutos
Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

En un juicio histórico, Mark Zuckerberg reconoció que Instagram tardó en identificar usuarios menores de edad

Hace 1 hora
 El presidente de FIFA dijo sentirse “sorprendido” y “entristecido” ante lo ocurrido en la Champions League. 

Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock"

Hace 1 hora