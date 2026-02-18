Axel Kicillof, Gustavo Melella, Gildo Insfrán, Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto difundieron un comunicado conjunto en redes sociales donde cuestionaron el proyecto oficial y lo calificaron como “antifederal” y “precarizador”.

Gobernadores de Unión por la Patria rechazaron la reforma laboral y pidieron a Diputados que vote en contra

Los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa publicaron un comunicado conjunto contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y llamaron a las fuerzas políticas a votar en contra del proyecto cuando sea tratado en el Congreso.

El documento fue compartido en sus redes sociales por Axel Kicillof, Gustavo Melella, Gildo Insfrán, Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto bajo el título “Trabajo, Federalismo y Desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”.

En el texto, los mandatarios provinciales expresaron su “pleno rechazo” a la iniciativa oficial y señalaron que, aunque consideran necesaria una actualización de la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y productivos, esa modernización no puede implicar “desmantelamiento de derechos conquistados” ni reducción de protecciones.

Según advirtieron, la propuesta presentada como una “modernización” debilita derechos individuales y colectivos en un contexto de caída de la actividad, retracción del consumo y aumento del desempleo. En ese escenario, sostuvieron, la reforma no resolvería los problemas estructurales del empleo, sino que podría agravarlos.

Los gobernadores remarcaron que no se oponen a cualquier cambio normativo, sino a “este paquete de cambios”, al que acusan de consolidar la desprotección laboral. En esa línea, citaron los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo y afirmaron que una modernización auténtica debe basarse en más derechos, mayor formalización y diálogo social.

También pusieron en duda que el proyecto genere empleo formal. Por el contrario, sostuvieron que facilitaría despidos, reduciría estándares de protección y trasladaría riesgos hacia los trabajadores. Manifestaron especial preocupación por la posible habilitación de mecanismos que permitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.

Además, calificaron la reforma como “profundamente antifederal” al considerar que impactará sobre las economías regionales sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con las provincias.

En el tramo final, los mandatarios reiteraron su rechazo tanto a la reforma laboral como a la orientación económica que la respalda y convocaron a las fuerzas políticas a defender el sistema de derechos sociales y laborales. “La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección”, concluyeron.