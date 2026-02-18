18 de febrero de 2026 Inicio
Pablo Laurta sumó una nueva imputación por abuso sexual infantil tras las pericias a su celular

La Justicia de Córdoba amplió los cargos contra el acusado de triple homicidio al detectar material prohibido en su teléfono móvil. El fiscal Juan Ávila Echenique ordenó la medida mientras el detenido aguarda el juicio oral por los femicidios.

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil. 

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil. 

Mía Aguirre fue asesinada en 2014.
Según detalló El Doce, el hallazgo del contenido se produjo durante los análisis técnicos realizados sobre el dispositivo móvil incautado al sospechoso tras su detención en Entre Ríos. Los peritos de la Policía Científica detectaron archivos compatibles con la distribución y recepción de material de abuso infantil mientras buscaban pruebas vinculadas a los asesinatos ocurridos el año pasado.

Nene buscado Córdoba - Uruguay
Pedro, el hijo de Pablo Laurta, junto a su madre, Luna Giardina y su abuela, Mariel Zamudio.

Pedro, el hijo de Pablo Laurta, junto a su madre, Luna Giardina y su abuela, Mariel Zamudio.

"El fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales", detalló el Ministerio Público Fiscal cordobés en su comunicado oficial.

La defensa del imputado enfrenta ahora un proceso elevado a juicio oral por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba Capital. Además, el acusado rinde cuentas en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, por la muerte del remisero Martín Palacio, a quien habría asesinado tras contratar sus servicios de traslado privado.

Pablo Laurta se defendió ante la justicia en Concordia: "Quiero que se sepa la verdad"

Durante una audiencia reciente ante la jueza Gabriela Seró, el detenido realizó declaraciones públicas sobre la situación de su hijo de 5 años ante los medios presentes. "La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad", expresó Laurta antes de conocerse los resultados de las pericias telefónicas.

El imputado cumple actualmente prisión preventiva por 90 días adicionales mientras la fiscalía recolecta las últimas pruebas necesarias para la etapa de debate. La joven Luna Giardina contaba con botón antipánico y denuncias previas por amenazas, pero el sistema de protección estatal no evitó el desenlace fatal en su domicilio de Córdoba.

La macabra muerte del chofer Martín Palacio

El remisero Martín Palacio confirmó que haría "traslado ejecutivo" hacia Córdoba con su Toyota Corolla durante la noche del 8 de octubre de 2025. Poco después de la medianoche, su teléfono se apagó y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, al norte de la capital cordobesa.

Martín Palacios 30-10-25
Martín Palacio desapareció tras comunicar que tenía un viaje ejecutivo en el que trasladaría a Pablo Laurta.

Martín Palacio desapareció tras comunicar que tenía un viaje ejecutivo en el que trasladaría a Pablo Laurta.

Se cree que Laurta fue el último pasajero de Palacio y que lo asesinó de un disparo en la cabeza y lo descuartizó, para luego distribuir sus restos en bolsas de basura en diferentes zonas de la provincia. Luego escapó con el hijo que tenía con Luna e inició una fuga que terminó casi 700 kilómetros al este, en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde fue detenido el 12 de octubre en un hotel.

