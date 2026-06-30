30 de junio de 2026 Inicio
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Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a una huelga para este martes en demanda de una nueva paritaria, la restitución del FONID y acciones para abordar los hechos de violencia en las escuelas.

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Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) realiza este martes un paro en toda la provincia de Buenos Aires para reclamar una recomposición salarial y exigir respuestas ante el aumento de los episodios de violencia en los establecimientos educativos. La medida es impulsada por los sindicatos AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA.

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En un comunicado conjunto, el FUDB sostuvo que la provincia atraviesa una situación de "ahogo financiero" y cuestionó el impacto del ajuste sobre la educación pública. En ese contexto, reclamó una convocatoria urgente a la paritaria provincial para discutir una actualización de los salarios y reiteró el pedido al Gobierno nacional para que restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Los gremios afirmaron que la pérdida del poder adquisitivo deteriora las condiciones de vida de los trabajadores de la educación y consideraron indispensable avanzar con una propuesta que permita recuperar los ingresos del sector.

Los sindicatos educativos reclaman más seguridad en las escuelas

Otro de los ejes del reclamo está vinculado con la seguridad en las escuelas. Las organizaciones sindicales advirtieron sobre el crecimiento de situaciones de violencia que afectan a docentes, estudiantes y comunidades educativas, y reclamaron la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, junto con un protocolo complementario.

Además, solicitaron la aplicación efectiva de la legislación vigente para sancionar los hechos de violencia, la realización de jornadas institucionales sobre la problemática y la adopción de medidas que garanticen la integridad física y psicológica de quienes trabajan y estudian en las escuelas.

El documento también cuestiona la sobrecarga laboral que enfrentan los docentes. En ese sentido, los sindicatos pidieron que se respete la jornada de trabajo, se garantice el derecho a la desconexión y se introduzcan cambios en el régimen académico para evitar la extensión de las tareas fuera del horario laboral.

Por otra parte, el FUDB reclamó al Gobierno nacional que restituya los fondos destinados a la educación técnico-profesional y manifestó su rechazo a cualquier reducción del financiamiento para ese nivel educativo. También expresó preocupación por las modificaciones previsionales que, según advirtió, podrían afectar al Instituto de Previsión Social (IPS) y a los derechos jubilatorios de los docentes bonaerenses.

Finalmente, los gremios exigieron mejoras en las prestaciones de IOMA y reclamaron que la obra social garantice una cobertura adecuada y oportuna para los trabajadores de la educación.

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