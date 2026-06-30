30 de junio de 2026 Inicio
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Salarios estatales: el Gobierno oficializó aumentos en tres tramos y un bono de $50 mil

El Ejecutivo homologó el nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, con subas escalonadas entre junio y agosto, una suma fija no bonificable y la actualización de distintas escalas.

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Los trabajadores estatales firmaron un acuerdo por un aumento de 6

Los trabajadores estatales firmaron un acuerdo por un aumento de 6,5% en tres tramos.

El Gobierno nacional formalizó el nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. El convenio contempla aumentos salariales escalonados entre junio y agosto, un bono extraordinario de $50 mil y la actualización de distintas escalas salariales.

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La medida se homologó a través del Decreto 552/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Estatales: aumento del 6,5% en tres tramos y un bono de $50 mil

El acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General establece un incremento salarial acumulado de 6,5% dividido en tres tramos entre junio y agosto.

El primero de ellos consiste en un 2,40% a partir del 1° de junio de 2026 sobre las retribuciones vigentes al cierre de mayo. El cronograma continúa con un 2,20 % a partir del 1° de julio y finaliza con un 1,90 % a partir del 1° de agosto, siempre calculados sobre los haberes del mes inmediato anterior. Estos porcentajes impactarán tanto en el personal permanente como en el no permanente incluido en el convenio.

Además, de manera complementaria, se pagará una "suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $50 mil" con los haberes correspondientes a agosto.

Por otro lado, se fijaron las nuevas remuneraciones para los Profesionales Residentes Nacionales que se desempeñan en instituciones dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. Para estos profesionales, el sueldo de un residente de primer año pasará a ser de $1.231.416 en junio, alcanzando los $1.282.419 en agosto.

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