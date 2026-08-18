"Es absolutamente ridículo": Benjamín Vicuña se mostró molesto tras los posteos de Mauro Icardi

El actor cruzó a un periodista que le consultó por las historias del futbolista y descartó: "No voy a seguir alimentando esto, nunca lo hice, no me interesa". Aún así, el artista se rió del novio de la China Suárez por la crítica a su paternidad.

Benjamín Vicuña se mostró incómodo con el móvil de Intrusos que le preguntó por los últimos posteos de Mauro Icardi sobre su paternidad y, tras unos segundos de negarse a responder al futbolista, consideró "absolutamente ridículo" que lo haya acusado de pasar solo 15 días con sus hijos Magnolia y Amancio , que tuvo junto a la China Suárez.

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"No voy a hablar, la vida es esto: las responsabilidades", respondió en primer lugar el actor a América TV y reiteró: " No voy a hablar, no voy a seguir alimentando esto, nunca lo hice, no me interesa ". "Yo no tengo nada que ver, estoy llevando mis hijos al colegio", insistió.

Al ser consultado por el periodista por las historias que había publicado el deportista en Instagram, Vicuña se rió y sentenció: " Eso es absolutamente ridículo ". Icardi lo había cruzado por el dolor que había expresado el actor por no ver seguido a sus hijos: " Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos . Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días . Después, frente a las cámaras, el discurso es otro".

El actor también valoró el respaldo de su pareja, Anita Espasandín, en su desacuerdo con la China Suárez y, cuando el notero lo remarcó, afirmó: " Sí, siempre, siempre ". Acto seguido se alejó del periodista e ingresó a un edificio.

" Mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie ", había asegurado Vicuña en Podemos hablar por Telefe. Esa fue la frase que disparó el enojo de la pareja que vive en Turquía.

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La versión fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien aseguró: “Se rompió el acuerdo por los permisos de viaje de los hijos de la China y Vicuña. Nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo”.

A partir de la disputa entre Vicuña e Icardi, distintas versiones periodísticas señalaron que Vicuña habría decidido dejar sin efecto el esquema de permisos que permitía los traslados de los chicos entre Argentina y Turquía. Algunas publicaciones directamente hablan de una revocación del permiso, aunque la información disponible no muestra públicamente el documento que confirme ese extremo. Lo que sí fue informado es que el acuerdo habría quedado sujeto a una nueva negociación entre los padres.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

El entendimiento entre La China Suárez y Vicuña había sido alcanzado después de las tensiones generadas por la mudanza de la actriz a Turquía junto a Mauro Icardi. El esquema contemplaba que Magnolia y Amancio pudieran viajar con su madre y mantener el contacto con su padre pese a la distancia entre Buenos Aires y Estambul.

Uno de los puntos centrales era la escolaridad. Cuando los chicos permanecían en Argentina con Vicuña concurrían presencialmente al colegio, mientras que durante sus estadías con La China continuaban sus clases a distancia. El objetivo era que los viajes no implicaran una interrupción en su formación.

También se había establecido una logística para los viajes internacionales. Según lo informado entonces, los menores podían trasladarse entre ambos países y regresar acompañados por la madre de La China o personas de confianza, de manera de facilitar los movimientos mientras la actriz permanecía instalada en Turquía.